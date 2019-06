Was vom Tage übrig blieb: Kritik an Torontos „Smart City“, kein Facebook auf neuen Huawei-Handys und Amazon-Pranger

Während Googles Pläne für einen eigenen „smarten“ Stadtteil in Toronto weitere Kritik hervorruft, nutzt eine Amazon-Tochter Videoaufnahmen von verdächtigen Ladendieben für private Fahndungen. Und Facebook schließt sich jetzt anderen US-Unternehmen an und erlaubt keine Vorinstallation auf neu produzierten Huawei-Smartphones mehr.

‚Surveillance capitalism‘: critic urges Toronto to abandon smart city project (The Guardian)

Der US-Investor Roger McNamee hat in einem offenen Brief gegen ein Projekt der Google-Schwesterfirma Sidewalk Labs in Toronto gewarnt. Er warnte, dass die Bebauung eines Stadtteils durch die Sidewalk Labs eine hochentwickelte Version von Überwachungskapitalismus darstelle und man Google mit den Daten der Bewohner nicht vertrauen dürfe. Seit Herbst letzten Jahres waren bereits mehrere Mitglieder eines Beratungsgremiums wegen Datenschutzbedenken zurückgetreten.

Exclusive: Facebook suspends app pre-installs on Huawei phones (Reuters)

Facebook erlaubt keine Vorinstallation seiner Apps auf neu produzierten Huawei-Geräten mehr. Bereits verkaufte Huawei-Geräte können allerdings immer noch Facebook-Apps installieren. Die Maßnahme folgt auf Googles Entscheidung letzten Monat, neu produzierte Huawei-Geräte von Android-Updates auszuschließen.

Amazon’s Home Surveillance Company Is Putting Suspected Petty Thieves in its Advertisements (Vice Motherboard)

Eine öffentliche Werbeanzeige des Amazon-Tochterunternehmens Ring zeigte private Videoaufnahmen einer verdächtigten, aber nicht verurteilten Diebin. Die Werbung bittet Anwohner, sich mit Tipps an die Polizei zu wenden. Auch ansonsten können Polizisten alle Meldungen und Diskussionen auf der Firmenapp „Neighbors“ einsehen und von Kunden Videoaufzeichnungen anfordern. Vice Motherboard berichtete über weit verbreiteten Rassismus auf der Plattform, die bis jetzt nur in den USA verfügbar ist. In Deutschland wurde die private Videoüberwachung zuletzt deutlich eingeschränkt.

