Was vom Tage übrig blieb: Facebooks Macht, deutsche Ohnmacht und Fingerabdrücke

Facebook backtracks after removing Warren ads calling for Facebook breakup (Politico)

Facebook entfernte mehrere Anzeigen der US-Senatorin Elizabeth Warren, in denen sie die Zerschlagung von Facebook und anderen Tech-Giganten forderte. Nachdem Politico über den Takedown berichtete, wurde dieser im Interesse einer „robusten Debatte“ wieder rückgängig gemacht.

US threatens to reduce intelligence sharing if Germany doesn’t ban Huawei (Techcrunch)

Die Diskussion um die Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei beim Aufbau der 5G-Netze spitzt sich zu: Da Huawei im Verdacht steht, Informationen an die chinesische Regierung weiterzugeben, droht nun die US-Regierung, die Zusammenarbeit der Geheimdienste zu reduzieren, wenn Huawei am 5G-Ausbau beteiligt wäre.

Jahresbericht 2018 der eco Beschwerdestelle: „Prinzip Löschen statt Sperren funktioniert“ (Eco)

Die vom Verband der Internetwirtschaft „eco“ betriebene Beschwerdestelle meldet einen Anstieg von Beanstandungen im letzten Jahr. Die meisten davon waren Spam, ohne den Haupttreiber blieben 8.671 Fälle übrig, wovon 3.097 Fälle tatsächlich berechtigt waren. Bei Heise gibt es eine Zusammenfassung des Berichts.

EU-Parlament: Speicherpflicht für Fingerabdrücke im Personalausweis kommt (Heise)

Zukünftig sollen in EU-Ausweisen neben dem Gesichtsbild auch zwei Fingerabdrücke auf einem Funkchip gespeichert werden. Das hat der federführende Ausschuss im EU-Parlament abgesegnet und sich damit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten angeschlossen. Bürgerrechtler:innen kritisieren diesen Schritt.

