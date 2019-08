Was vom Tage übrig blieb: Facebook-Audioclips, Lügenprofis und Anti-Datenklau-Schlösser

Facebook Paid Contractors to Transcribe Users‘ Audio Chats (bloomberg.com)

Jetzt also auch Facebook: Das Unternehmen bezahlte Hunderte von Externen dafür, Audioclips zu transkribieren. Sie stammen von Nutzer:innen, die im Facebook Messenger die Option auswählten, ihre Sprachnachrichten transkribieren zu lassen. Mark Zuckerberg bezeichnete das im April 2018 noch als Verschwörungstheorie…

Die besten Tricks der Lügenprofis (Spiegel Online)

Seit 10 Jahren wird auf der Hacker-Konferenz Defcon ein Social-Engineering-Wettbewerb veranstaltet: Welche*r Teilnehmer*in kann in 20 Minuten telefonisch die meisten sicherheitsrelevanten Informationen über ein fremdes Computersystem herausfinden? Spoiler: Weder der Opa, noch CIA-Angestellte oder auch der virtuell verliebte Single-Mann sind davor sicher.

How YouTube Radicalized Brazil (New York Times)

Wie genau die Algorithmen funktionieren, mit denen YouTube seinen Nutzer*innen Videos vorschlägt, ist nicht bekannt. Der Vorwurf, dass der Vorschlag-Algorithmus mitunter die soziale Blase verstärkt, in der Nutzer*innen stecken, wird dagegen immer lauter. Hier wird ihm am Beispiel der Präsidentschaftswahlen in Brasilien auf den Grund gegangen.

Encryption made in Germany (@gnisnem auf Twitter)

