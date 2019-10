Was vom Tage übrig blieb

In a First, FTC Bans Company From Selling ‘Stalkerware’ (Motherboard)

Die US-Handelsbehörde FTC hat laut Bericht des Vice-Magazins Motherboard in einem Fall erstmals den Verkauf von Stalkerware-Software verboten, die häufig für die Partner:innenüberwachung genutzt wird. Stalkerware wird auch in Deutschland verbreitet, allerdings ist es rechtlich schwierig, dagegen vorzugehen. Wer sich für das Thema interessiert, sollte sich auch unseren „Off the record“-Podcast dazu anhören.

Online-Sucht: „Gelegenheit macht Abhängigkeit“ (Heise)

Der Hirnforscher Christian Montag erklärt im Heise-Interview, wie sich Digitalisierung, soziale Medien und die ständige Verfügbarkeit des Internets (außer in Brandenburg) auf unsere Psyche und unser Verhalten auswirken.

Inside the Phone Company Secretly Run By Drug Traffickers (Motherboard)

2016 wollte ein recht unscheinbar klingender Handy-Hersteller den Journalisten Joseph Cox dazu bewegen, über sein neues Gerät zu berichten – eine angeblich sehr sichere Android-Variante, die mit dem Gesicht des Whistleblowers Edward Snowden beworben wurde. Ein paar Jahre später stellt sich nun heraus, dass „die Handy-Firma geheim von einer der weltweit technisch führenden Drogen- und Waffen-Gang betrieben wird“, wie es Cox auf Twitter beschrieb. Eine ganz schön verrückte Geschichte.

How would opening up Facebook change the internet? (The Verge)

Drei US-Senatoren haben einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Internetplattformen mit mehr als 100 Millionen monatlichen Nutzer:innen zur Interoperabilität verpflichten würde. Damit könnten Nutzer:innen über Plattformen hinweg kommunizieren, beispielsweise von Facebook zu Twitter. Auch im Bundestag und auf europäischer Ebene wird über eine solche Initiative nachgedacht, wobei selbst der deutlich simplere dienstübergreifende Austausch von Messenger-Nachrichten seine noch ungelösten Probleme hat. Der Erklärtext von Verge beschreibt den Gesetzesentwurf, was Interoperabilität bedeuten könnte und auch mögliche Sicherheitsprobleme.

