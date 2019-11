Was vom Tage übrig blieb

Missing Link: Der Alptraum der digitalen Demokratie – das „Betriebssystem“ der 5 Sterne (Heise.de)

Die Mitglieder bestimmen über die Positionen der Partei. Dafür können sie im Netz Anträge stellen, diskutieren und abstimmen. Was in Deutschland erstmals im Zuge des Hypes um die Piratenpartei aufkam, ist heute Praxis bei der italienischen 5-Sterne-Bewegung, der größten Partei der aktuellen Regierung des Landes. Allerdings gibt es erhebliche Zweifel an den realen Mitbestimmungsmöglichkeiten und der Datensicherheit des Portals der Partei, das den symbolträchtigen Namen „Rousseau“ trägt. So wird beispielsweise das Stimmverhalten der Mitglieder gespeichert. Nach umfangreicher Kritik soll das Portal nun von Grund auf neugeschrieben werden.

Iran: Internetblockade nach Unruhen wegen Spritpreiserhöhung (Heise)

Würde man über jede Internetsperre auf der Welt berichten, man könnte wohl ein ganzes Team an Redakteur:innen Vollzeit damit beschäftigen. Das macht es aber nicht weniger bedenklich. Im Iran protestierten Menschen unter anderem gegen Spritpreiserhöhungen. Das führte nicht nur zu hunderten Festnahmen, sondern auch zu einer „Limitierung“ des Internets. Sprich: einem beinahe Totalausfall, der seit fast zwei Tagen andauert.

