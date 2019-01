„Public Money? Public Code!“ Broschüre zeigt Vorteile Freier Software auf

Rechtzeitig zur bevorstehenden Europawahl veröffentlicht die Free Software Foundation Europe heute eine Fachpublikation mit Antworten zu Fragen rund um Freie Software und öffentlicher Beschaffung. Bürger*innen und Organisationen soll damit ein Werkzeug zur positiven Einflussnahme auf Politik und Verwaltung in die Hand gegeben werden.

Wahlzeiten gehören zu den besseren Zeiten, um auf Politik Einfluss zu nehmen und zumindest kurzzeitig Gehör zu finden. Kandidat*innen sind auf Stimmenfang und suchen Themen, mit denen sie sich sowohl innerparteilich als auch öffentlichkeitswirksam in Position bringen können.

Die Free Software Foundation Europe (FSFE) plant deshalb, mit verschiedenen Aktionen die kommende Europawahl zu nutzen, um Kandidat*innen und Wähler*innen auf die Forderung der Kampagne „Public Money, Public Code“ aufmerksam zu machen: Mit öffentlichen Geldern finanzierte Softwareentwicklungen sollen grundsätzlich unter einer Freie-Software- und Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden. Dazu veröffentlicht die FSFE heute die Fachpublikation „Public Money Public Code – Modernising public infrastructure with Free Software“ (Englisch), die helfen soll, Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung mit den Vorzügen Freier Lizenzen vertraut zu machen.

Wettbewerbsvorteile durch Freie Lizenzen

Die Broschüre erklärt kurz und prägnant die gewichtigsten Argumente, die für eine Kopplung öffentlicher Gelder an die Veröffentlichung des Quelltextes unter Freier Lizenz sprechen. Neben den Vorteilen internationaler Kooperation, der Unabhängigkeit von Herstellerauflagen und Fragen der IT-Sicherheit zeigt die FSFE auch wirtschaftliche Argumente auf, etwa auf Freier Software aufbauende Geschäftsmodelle und damit einhergehende Wettbewerbsvorteile. Für die praktische Umsetzung werden erfolgreiche Beispiele angeführt sowie erste Schritte und Fallstricke von Richtlinien zur öffentlichen Beschaffung beleuchtet.

Neben der FSFE selbst wurde auch auf das Wissen zahlreicher externer Expert*innen zurückgegriffen. Darunter unter anderem Prof. Dr. Simon Schlauri (Autor einer Studie zu Wettbewerbsimplikationen Freier Software), unsere Autorin Constanze Kurz, Matthias Stürmer (Leiter der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern), Basanta Thapa (Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer FOKUS) und Francesca Bria (CTIO der Stadt Barcelona). Letztere ist mit einem bereits bei netzpolitik.org erschienenen Interview zum Thema „Smart City“ und demokratische Teilhabe der Bürger*innen durch Software vertreten.

Die Broschüre erscheint in digitaler und gedruckter Form und steht unter einer CC BY-SA 4.0 Lizenz. Die zugehörige Kampagne „Public Money Public Code“, die unter anderem vom CCC, EDRi, Wikimedia Deutschland und dem Tor Project unterstützt wird, sammelt zudem Unterstützungsunterschriften für einen offenen Brief, der sich an Parlamentsabgeordnete richtet.