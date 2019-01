Podcast-Konferenz „Subscribe“ vom 22.-24. März in Köln

Schon zum zehnten Mal findet vom 22.-24. März die „Subscribe“ statt. Die Konferenz der freien Podcast-Szene, die von der Sendegate-Community rund um Tim Pritlove, Claudia Krell und Ralf Stockmann organisiert wird, ist dieses Mal beim Deutschlandfunk in Köln zu Gast. In den Vorjahren war die Konferenz in Berlin und München.

In der Selbstbeschreibung des Events heißt es:

Die Subscribe ist viel mehr: Eine Konferenz, ein Workshop und ein Community-Treffen für Podcaster:innen, Entwickler:innen, engagierte Hörer:innen, interessierte Forscher:innen und andere aufgeschlossene Menschen, die sich aktiv in die Gestaltung und Zukunft des Podcastings einbringen, sich mit anderen Menschen vernetzen und sich selbst und andere weiterbilden möchten.

Die Konferenz teilt sich auf in einen Vortragstrack, der vom Organisationsteam kuratiert wird, und in Workshops, die barcampartig organisiert werden. Einreichungen sind auf das-sendezentrum.de/subscribe/sub10/ möglich. Karten für die Konferenz kosten standardmäßig 100 Euro, wobei die Konferenz nur kostendeckend läuft, wenn Menschen, die es sich leisten können, die etwas teureren Supporter-Karten kaufen.