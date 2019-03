Das World Wide Web feiert 30 Jahre. Wir freuen uns und sind motiviert wie eh und je. Lasst uns gemeinsam die digitale Welt gestalten: Fight for your digital rights!

Happy Birthday, World Wide Web! Wir haben Tim Berners-Lee eine der besten Erfindungen der Menschheit zu verdanken. Vor 30 Jahren hat er am CERN das World Wide Web geschaffen, die zentrale Grundlage für unsere digitale Gesellschaft. Ohne ihn und ohne die Entscheidung, das WWW für alle frei und offen zur Verfügung zu stellen, hätte es uns nie gegeben.

Es liegt an uns, ob wir diese Erfindung zum Wohle aller gestalten. Daher bleibt unser Motto: Fight for your digital rights!

Heute, morgen, immer und überall! Mit Euch und im Idealfall allen anderen auch.

Tim Berners-Lee schrieb dazu im Rahmen der von ihm gegründeten Webfoundation einen Text: 30 years on, what’s next #ForTheWeb? (unsere Übersetzung aus dem Englischen)