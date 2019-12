Was vom Tage übrig blieb

Die Like-Fabrik (Süddeutsche)

Das Recherchekollektiv aus SZ, NDR und WDR berichtet über die Arbeit einer Magdeburger Firma, die über eine App Clickworker dafür bezahlte, die Posts und Seiten ihrer Kund:innen zu liken. Sie sollten „Interesse und Zustimmung für bestimmte Personen, Firmen oder Organisationen vorgaukeln“. Zu den Profiteuren der billigen Klicks zählten demnach einige Politiker:innen, darunter ein FDP-Abgeordneter.

People with epilepsy targeted in Twitter attack (BBC News)

Twitter-Trolle haben offenbar absichtlich animierte Gifs mit Blitzen und Stroboskop-Effekten gepostet, um bei Menschen mit Epilepsie Anfälle auszulösen. Dazu benutzten die Trolle das Twitter-Konto und den Hashtag der US-amerikanischen Epilepsy Foundation, berichtet BBC News. Ein britischer Verband forderte kürzlich, Social-Media-Firmen sollten für solche Inhalte Warnungen anzeigen.

Fifth Google worker-activist fired in a month says company is targeting the vulnerable (The Guardian)

Google entledigt sich kritischer Mitarbeiter:innen. Die nun gefeuerte Kathryn Spiers programmierte eine Pop-up-Benachrichtigung, die andere Google-Beschäftigte (etwa auf der Führungsebene) über das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung informierte. Der Google-Konzern war lange für seine offene Arbeitskultur bekannt, geht aber zuletzt immer schärfer gegen inneren Dissens vor. Spiers war eine von fünf Mitarbeiter:innen, die dagegen protestierten, dass Google die Dienste der gewerkschaftsfeindlichen Consultingfirma IRI Consultants nutzt.

