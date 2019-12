Was vom Tage übrig blieb

In China bekommen nun auch lokale Polizeibehörden umfassende Überwachungsmöglichkeiten, Nex stellt seine Datensammlung zu Phishing-Seiten zur Verfügung und das Studio Ghibli bietet seine Filme endlich auch digital zum Kauf an. Die besten Reste des Tages.

A Surveillance Net Blankets China’s Cities, Giving Police Vast Powers (NYT.com)

Der chinesische Staat rollt gerade ein Überwachungsnetzwerk aus, bei dem lokale Polizeibehörden zu jedem Zeitpunkt sehen können, wer wo wann ist und mit wem sich die Person trifft. Das System kombiniert IMSI-Catcher, Zugangserkennung an Wohnhäusern, Gesichtserkennung und Kennzeichenscanner mit den Daten, die über jeden Bürger ohnehin schon in den staatlichen Datenbanken liegen. Die New York Times zeichnet dieses System am Beispiel eines überwachten Wohnkomplexes nach. Wer nach der Lektüre einen dystopischen Schock hat, dem sei an dieser Stelle gleich gesagt: Auch westliche Staaten haben die technischen Fähigkeiten zum totalitären digitalen Überwachungsstaat.

Studio Ghibli movies are finally available to purchase digitally — but missing a major title (The Verge)

Besser spät als nie: Die Animationsfilmschmiede Studio Ghibli verkauft nun fast alle seine Filme auch digital. Bisher konnte man diese nur auf physischen Datenträgern kaufen. Lediglich der Film „Die letzten Glühwürmchen“ ist wegen fehlender Rechte nicht dabei. Der Sachverständigenrat freut sich über Unterhaltung mit Totoro und anderen wundervollen Kreationen vom Studio Ghibli über die Feiertage.

The Year of the Phish (nex.sx)

Dieses Jahr kann als das Jahr des Phishing gelten. Das Umgehen von Zweifaktorauthentifizierung ist beliebter geworden, es gibt neue Variationen von OAuth Phishing und traditionelle Formen des Phishing feiern ein Comeback. Der Sicherheitsforscher Nex präsentiert ein paar Beobachtungen dazu und stellt seine 25GB-Datensammlung über die letzten Phishing-Seiten zur Verfügung.

