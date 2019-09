86. Netzpolitischer Abend am 1. Oktober: Umwelt, Schule und Hongkong

Beim netzpolitischen Abend spricht Daniel Seitz üner „Jugend hackt in Zeiten der Klimakrise“, Benjamin Schlüter über die Kampagne „Sicher und Bewusst im Netz“ und Rainer Rehak berichtet von den Protesten in Hongkong.

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am 1. Oktober 2019 der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt. Im Programm:

Daniel Seitz: Mit Code die UM:WELT verbessern! Jugend hackt in Zeiten der Klimakrise

Sicher und Bewusst im Netz Rainer Rehak: Bericht aus Hongkong

Ihr findet die c-base in der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist wie immer ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20 Uhr, selbstverständlich auch im Stream unter c-base.org. Der Eintritt ist frei.