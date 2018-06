Videoüberwachung in Berlin: Bessere Prävention statt mehr Überwachung

Obwohl in Berlin die Kriminalitätsrate sinkt, die Landesregierung eigentlich keinen Ausbau von Videoüberwachung will und sich die Wirksamkeit dieses Grundrechtseingriffes nicht belegen lässt, ließ der Berliner Innensenator Andreas Geisel kürzlich einen Testballon steigen. So kündigte der SPD-Politiker überraschend an, in einigen Wochen einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Videoüberwachung im öffentlichen Raum ausweiten soll.

Abgrenzen will sich Geisel jedenfalls vom „Aktionsbündnis für mehr Videoaufklärung und Datenschutz“, das unter anderem der ehemalige Berliner Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) ins Leben gerufen hat. Das Bündnis setzt sich für eine deutliche Erhöhung von Überwachungskameras in Berlin ein und will neben Video- auch Tonaufnahmen anfertigen.

Zwar dürfte der von der Initiative vorgelegte Gesetzentwurf verfassungswidrig sein. Aber augenscheinlich reicht es, mit Maximalforderungen an die Öffentlichkeit zu gehen, um am Ende mit einem „Kompromiss“ doch ein Mehr an Überwachung zu erreichen. Für Irritation bei den grünen und linken Koalitionspartnern ist gesorgt, die sich bislang beide ablehnend zu den über die Presse ausgerichteten Wünschen von Geisel äußerten.

Prävention statt Überwachung

Klar positionierte sich die Berliner Allianz für Freiheitsrechte. In einer Pressemitteilung fordert das Bündnis keine neuen Überwachungsgesetze, sondern eine gute und umfassende Prävention: