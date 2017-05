re:publica 2017: Von Liebe, Computern und der Seele (Lesung)

Welche Rolle nehmen Algorithmen in einer dystopischen Fiktion an?

Marcus John Henry Brown vom Office For Creative Intelligence liest aus seiner Geschichte „Love, the Machine and the Ghost“.

Die menschliche Beziehung zur Maschine war seit je eine komplizierte. Immer schon war der Anspruch an Technologien größer als deren reale Möglichkeiten. Der fiktive R.A.C.H.E.L.-Algorithmus in Marcus John Henry Browns Erzählung wird 2019 allen Ansprüchen an die Technologie gerecht. R.A.C.H.E.L. wird per Gedanken gesteuert und von der Regierung genutzt. Doch schnell wird der Algorithmus zur Gefahr, denn er sät letztlich zwischenmenschliche Kälte und stiftet Boshaftigkeit und Trauer an.