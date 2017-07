Neue Strategie von O’Reilly: Vom Open-Source-Vorkämpfer zum DRM-Profiteur

Im März dieses Jahres empörte sich Tim O’Reilly, Gründer des gleichnamigen Verlags und Miterfinder von Begriffen wie „Open Source“ und „Web 2.0“, anlässlich eines Berichts über Kopierschutztechnologien bei Traktoren: „This is truly shameful.“ Für O’Reilly war hier digitale Rechteverwaltung (Digital Righs/Restrictions Management, DRM) völlig außer Rand und Band („gone wild“) und er zitierte den Slogan des Make:Magazins: „If you can’t open it, you don’t own it.“

Drei Monate später sehen sich Tim O’Reilly und der nach ihm benannte Verlag ebenfalls mit einer Reihe kritischer Fragen in Sachen DRM konfrontiert. Im Juni verkündete der für seine IT-Fachbücher bekannte O’Reilly Verlag eine radikale Umstellung seines Geschäftsmodells: ab sofort sind Bücher und Videos nicht mehr direkt beim Verlag ohne Kopierschutz erhältlich. Stattdessen müssen sich die Kunden entscheiden, ob sie entweder gegen eine monatliche Abo-Gebühr auf sämtliche O’Reilly-Inhalte im Rahmen der kopiergeschützten und mit Tracking-Werkzeugen versehenen Safari-Plattform zugreifen oder wie bisher einzelne Bücher kopiergeschützt via Amazon beziehen möchten.

Nach Protest: DRM-freie Alternativen angekündigt

Als Reaktion auf Kundenproteste ruderte O’Reilly-Präsidentin Laura Baldwin ein wenig zurück und versprach für die Zukunft PDF-Versionen der Bücher für Abokunden des Verlags sowie DRM-freie Versionen via Google-Play-Store. Bislang sind Google-Play-Ebooks aber noch per default DRM-geschützt. Der eigene E-Book-Vertrieb über die Verlagsseite sei aber nicht mehr wirtschaftlich genug und werde in jedem Fall eingestellt.

Wenn selbst Verlage wie O’Reilly mit tendenziell DRM-kritischen Zielgruppen künftig primär auf DRM setzen, dann belegt das eindrucksvoll den anhaltenden Trend zu Geschäftsmodellen, die technische Einschränkungen von Nutzungsrechten mit dem Tracking des Nutzungsverhaltens in der Cloud kombinieren. Dass O’Reilly nun zumindest DRM-freie Alternativen verspricht, ist im Vergleich zur Konkurrenz keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Ein Rückschlag für die Offenheit des Netzes ist die Umstellung des ehemaligen Vorreiters aber trotzdem.

[Ergänzung, 7.7.2017, 7 Uhr] Der Artikel bezieht sich auf den US-amerikanischen Verlag O’Reilly Media Inc.; in Deutschland werden O’Reilly-Bücher seit 2015 in Lizenz vom Heidelberger dpunkt.verlag veröffentlicht und sind unter oreilly.de weiterhin offen und auch DRM-frei verfügbar.