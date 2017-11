Befragung: Wie schnell ist Dein Internet wirklich?

Dass deutsche Netzbetreiber üblicherweise nicht die Internetgeschwindigkeit liefern, für die Kunden bezahlen, ist allgemein bekannt und für Viele ein tägliches Ärgernis. Nur jeder achte Nutzer erhält tatsächlich die versprochene Bandbreite, stellte die Bundesnetzagentur in ihrem letzten Jahresbericht fest.

Eine wissenschaftliche Untersuchung will nun weitere Daten sammeln, um mehr Licht in diesen immer noch recht intransparenten Bereich zu bringen – schließlich weisen viele Netzbetreiber diese Vorwürfe zurück und schieben den schwarzen Peter oft den Kunden zu. Auf die persönlichen Erfahrungen der Nutzer zielt die von der Mercator School of Management der Universität Duisburg-Essen durchgeführte Umfrage ab, die etwa zehn Minuten Zeit in Anspruch nimmt.