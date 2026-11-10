Die Frankfurter Polizei kontrolliert offenbar gezielt migrantisch gelesene junge Männer, durchsucht deren Handys und fotografiert die Kontrollierten. Den Vorwurf, rassistische Kontrollen durchzuführen, bestreitet sie.

Die hessische Polizei hat in den letzten Tagen fast 1000 Personenkontrollen auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil durchgeführt und dabei offenbar auch Handys durchsucht. Laut Medienberichten nimmt die Polizei dabei gezielt männliche, migrantisch gelesene Jugendliche und junge Erwachsene ins Visier.

Als Grund für die Aktion gibt der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) die Ausschreitungen vom 31. Oktober an. Poseck hatte im Nachgang des Ereignisses vor allem ein „migrantisches Milieu“ für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht, diese Äußerung war von verschiedener Seite als rassistisch kritisiert worden.

Unbeeindruckt von der Kritik gibt es nun offenbar vermehrt Kontrollen gegen migrantisch gelesene Jugendliche und Erwachsene. Einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge hat die Polizei bei diesen Kontrollen Mobiltelefone und in diesen die Mediengalerien durchsucht, offenbar um Bilder von den Krawallen zu finden.

Der in der FR zitierte Rechtsanwalt Johannes Koch sagt, dass bei verdachtsunabhängigen Kontrollen nur die Identität der kontrollierten Person festgestellt werden dürfe. Die Polizei dürfe sie aber nicht gegen ihren Willen durchsuchen.

Laut dem Stadtparlamentarier Deniz Avan (Linkspartei) hat die Polizei den Jugendlichen gegenüber gesagt, dass sie sich entlasten könnten, wenn sie die Handys zeigten. Gegenüber Avan begründete die Polizei die Kontrollen als „direkte Folgemaßnahme“ wegen der Ausschreitungen.

In einem Bericht der Hessenschau ist davon die Rede, dass die Polizei kontrollierte Personen gegen deren Willen fotografierte.

Anwalt hält Maßnahmen für rechtswidrig

Der Frankfurter Rechtsanwalt Johannes Koch hält die Maßnahmen gegenüber der Frankfurter Rundschau für rechtswidrig. Personenkontrollen bräuchten immer eine gesetzliche Legitimation, sagte er dem Medium. Die „freiwilligen Handykontrollen“ hält der Anwalt für Makulatur. „Durch die Bedrohungskulisse bin ich der Meinung, dass eine freie Willensbildung nicht möglich war“, zitiert die FR den Anwalt.

Sowohl Deniz Avan als auch der grüne Stadtverordnete Emre Telyakar sprechen davon, dass der Verdacht von Racial Profiling bestehe. Unter dem Begriff versteht man polizeiliche Maßnahmen, die etwa auf dem Aussehen und der Herkunft von Personen beruhen. Die Frankfurter Polizei weist diesen Vorwurf gegenüber der FR zurück.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Frankfurter Polizei auf der Einkaufsstraße Massenkontrollen durchführt. Laut dem hessischen Innenministerium hat die Polizei zwischen November 2025 und Oktober 2026 elf sogenannte „Action Days“ durchgeführt und dabei mehr als 2.800 Personen kontrolliert.