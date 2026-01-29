Im eigenen Portemonnaie haben die meisten von uns nicht nur Bargeld, sondern auch etliche Plastikkarten von Banken, der Krankenkasse oder der städtischen Bibliothek. Das Bundesdigitalministerium (BMDS) arbeitet daran, diese Karten nach und nach um digitale Nachweise zu ergänzen.
Im Januar 2027 soll bundesweit eine digitale Brieftasche an den Start gehen. Die sogenannte EUDI-Wallet wird dann allen Bürger:innen kostenlos zur Verfügung stehen, ihre Nutzung ist freiwillig.
Zum Start der Wallet braucht es nicht nur eine Smartphone-App, sondern auch eine digitale Infrastruktur. Vor wenigen Tagen hat das BMDS gemeinsam mit der Agentur für Sprunginnovationen (Sprind) eine Testumgebung gestartet. Unternehmen und Behörden können hier Anwendungen der geplanten Wallet testen. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) spricht von einem „Meilenstein“.
Staatliche Wallet zuerst
Zum Start der Wallet im Januar sollen sich Bürger:innen zunächst gegenüber der Verwaltung und Unternehmen digital ausweisen können. Erst später sollen dann weitere Nachweise wie Führerschein und Versicherungskarten hinzukommen.
Damit Unternehmen, Behörden und Organisationen die geplanten Funktionen in der sogenannten Sandbox testen können, müssen sie sich zunächst als Relying Party registrieren. Als solche werden Einrichtungen bezeichnet, die digitale Berechtigungsnachweise prüfen, die Nutzende in ihrer EUDI-Wallet haben.
Die Ergebnisse der Testläufe sollen dann in die weitere Entwicklung der staatlichen Wallet einfließen. Voraussichtlich 12 Monate nach deren Start können auch private Anbieter eigene Wallets anbieten, die sie dann mit eigenen Zusatzdiensten anreichern können.
Pilotprojekt in Sachsen
Bereits im Oktober vergangenen Jahres startete das Bundesdigitalministerium zusammen mit der Sächsischen Staatskanzlei und der Landeshauptstadt Dresden ein größeres Pilotprojekt in Sachsen.
Ab Mitte 2026 sollen Dresdner:innen den Dresden-Pass und die Sächsische Ehrenamtskarte in der Wallet hinterlegen können. Beide Nachweise berechtigen unter anderem zu ermäßigten Preisen für Kultur- und Freizeitangebote. Dresden testet damit als erste Kommune Deutschlands die Wallet.
Außerdem wird das zentrale digitale Bürgerkonto, die Bund-ID, in die Wallet eingebunden. Bürger:innen können die Wallet dann dazu nutzen, um sich gegenüber Behörden auszuweisen, etwa wenn sie online Bescheide abrufen möchten. In Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird zudem ein konkreter Anwendungsfall entwickelt, bei dem Studierende einen Bafög-Antrag mit der Wallet vollständig digital beantragen und den Bescheid dann in der Wallet hinterlegen können.
Viele EU-Staaten liegen hinter dem Zeitplan
Die EUDI-Wallet basiert auf einem EU-Gesetz, das im Mai 2024 in Kraft trat. Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Verordnung in nationale Gesetze gießen. Außerdem müssen sie bis Anfang 2027 eigene Wallets anbieten.
Ob dies EU-weit gelingt, ist allerdings fraglich. Der norwegische Identifizierungsdienstleister Signicat hat im vergangenen Dezember ermittelt, dass die Mehrheit der EU-Staaten hinter dem Zeitplan liegt. Nur zwölf Staaten werden demnach bis Ende 2026 wahrscheinlich eine fertige Wallet anbieten können, darunter Frankreich, Deutschland, Österreich, Griechenland und Italien.
5 Ergänzungen
Lange wird die Nutzung nicht freiwillig sein. Und der Projektleiter des E-ID-Projektes der EU hat hier in der Schweiz gesagt, E-ID und der “digitale Euro” (CBDC) sind ein und dasselbe Projekt. Es ist klar, was kommt.
Ich vermute die Smartphone-App wird es aber nur für Android und Apple geben. Ich hoffe die Apps werden wenigstens Open Source sein so dass man die auf andere Systeme portieren kann und/oder die Spezifikation ist frei verfügbar. Ich versuche mich gerade von Android zu lösen …
Falls es aber Closed Source Apps sind und eine Nutzung ohne Android oder Apple ausgeschlossen ist wäre das eine totale Katastrophe. Das würde dann neben einer Abhängigkeit zu US Konzernen auch zusätzliche Markteintrittsbarrieren für zukünftige Alternativen von möglicherweise europäischen Anbietern schaffen.
„Freiwillig“ wird die Nutzung offiziell vielleicht schon bleiben. Nur wird jede andere Infrastruktur irgendwann verschwinden und die Nichtnutzung mit großen Unannehmlichkeiten verbunden sein. Dann kann die Politik sich auf die Schultern klopfen und sagen, dass sich die Mehrheit doch dafür entschieden habe und das mit den strukturellen Zwängen und Nudges einfach nicht weiter ansprechen.
Es ist auch klar, dass das Identifizieren immer und überall für alles zum Standard werden wird. Und danach können dann das Scoring und die Verhaltensregulierungen kommen. Jede*r der die EUDI nutzt, beschleunigt diese Entwicklung.
Wobei sich viele Fragen auftun.
Etwa, ob hier nicht eine digitale Bürger-ID geschaffen wird. Das wäre nicht grundrechtskonform.
Oder ob hier nicht Daten verknüpft werden, die nicht verknüpft werden sollte (Zugriffsrechte, Anonymisierung, Transparenz, Auskunftsrechte, Mitteilungspflichten, automatische Verarbeitung ggF auch mit KI usw.)
Welche Gefahren birgt eine Digitale-Brieftasche, wenn sich Staat und Industrie gleichzeitig darin tummeln?
Wie wird missbrauch verhindert und sanktioniert?
Was ist eigentlich mit den Kosten?
Es fragt sich, ob hier nicht der gläserne Bürger geschaffen wird.
Zudem fehlen mir die Gebrauchsfälle. Geht es etwa nur um die Authentizität von Daten, dann tut es eine digitale Unterschrift. Geht es um die Maschinenlesbarkeit, dann braucht es Schutzvorschriften ein Abgleich mit der Datenschutzverordnung und Normierung.
Und so weiter…
Die Nutzung der „digitalen Kommunikation“ wird Teil der Mitwirkungspflicht gegenüber Behörden und Ämtern aus „Vereinfachungsgründen“. Änderungen an Gesetzen werden bereits erarbeitet.
In der Presse hört und liest man dieser Tage viel Lob für die bald automatische Auszahlung des Kindergelds ab Geburt. Damit ist klar: ein verpflichtendes Wallet sobald man den Mutterleib verlässt. Sie nennen es jetzt „bürgerfreundlich“.