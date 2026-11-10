Am vergangenen Wochenende protestierten Aktivist:innen in ganz Europa gegen den Rechenzentrums-Boom. Die beteiligten Gruppen sind divers, aber durch eine Forderung vereint: Sie wollen einen Baustopp für große Rechenzentren.

Am Freitag verschafften sich Hunderte Menschen Zugang zur Baustelle eines Microsoft-Rechenzentrums in Amsterdam. Zu der Aktion hatte Geef Tegengas aufgerufen. Aktivist*innen der Gruppe kletterten auf das Dach und zündeten Bengalfackeln. Anschließend wurden bis zu 200 Demonstrierende festgenommen, berichtete dpa.

Aufnahmen von der Kundgebung zeigen Hunderte Demonstrierende mit Schildern. Sie kritisieren darauf die mangelnde Transparenz der Branche und deren Folgen für die Umwelt, richten sich aber auch gegen die KI-Technologie selbst. „Recht auf Information!“, „Wir sagen Nein zu KI!“ und „Füttert die KI nicht!“, steht auf den Schildern.

Die temporäre Besetzung war eine von rund einem Dutzend Aktionen, die am vergangenen Wochenende in europäischen Städten stattfanden – als Teil der europaweiten Kampagne Stop Dirty Data Centres. Für die erste Dachkampagne dieser Art mobilisiert ein Bündnis aus mehr als 100 Gruppen aus ganz Europa zu Protesten.

Die Protestformen und die Motive dahinter unterscheiden sich. Doch alle Gruppen fordern ein europaweites Moratorium für Rechenzentren. Die Bau-Projekte sollen pausieren, bis es einen demokratischen Rahmen für die Entscheidung darüber gibt, welche Projekte gebraucht werden und wie diese umgesetzt werden sollen.

Die größte Investition der Menschheitsgeschichte

Der Ausbau von Rechenzentren könnte zur größten Infrastrukturinvestition der Menschheitsgeschichte werden und damit größer ausfallen als der Eisenbahn- oder Telekommunikationsboom. Laut McKinsey werden weltweit bis 2030 6,25 Billionen Euro für Rechenzentren ausgegeben.

Rechenzentren sind deshalb zu einem zentralen Thema in den US-Zwischenwahlkämpfen geworden. In Europa sehen viele Gruppen darin eine Gelegenheit, ihren Protest gegen einen mächtigen und einflussreichen Sektor zu verstärken: die KI-Industrie. Sie ist weitgehend unsichtbar, ihre Aktivitäten finden in virtuellen Clouds statt, die auf Servern in eben diesen Rechenzentren laufen.

Geef Tegengas, die Gruppe hinter der Aktion gegen Microsoft, sagte, das Gelände des US-Hyperscalers werde so viel Strom verbrauchen wie alle Amsterdamer Haushalte zusammen und den Bau von 30.000 Wohnungen verzögern. Die Gruppe engagiert sich gegen fossile Brennstoffe, Extraktivismus und Militarisierung und setzt auf Störaktionen als Protestform.

Den Aktivisten wird vorgeworfen, Gegenstände gestohlen und Eigentum beschädigt zu haben. „Wir verstehen, dass dieses Projekt starke Emotionen hervorruft, und respektieren das Recht der Menschen, ihre Ansichten friedlich zu äußern. Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen oder die Sicherheit von Menschen gefährden, tolerieren wir jedoch nicht“, teilte Microsoft dem niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk NOS mit.

Braucht Europa nicht mehr Rechenzentren?

BloombergNEF schätzt die Rechenzentrumskapazität der EU auf rund 9 Gigawatt IT-Last. Das ist weniger als ein Viertel der Kapazität in den USA. Angesichts des starken Ausbaus von Rechenzentren in den USA dürfte selbst das optimistischste Ziel der EU, ihre Kapazität zu verdreifachen, nicht ausreichen, um diese Lücke zu schließen.

Fällt Europa also zurück? Nikolas Becker, Leiter für Politik und Wissenschaft bei der Gesellschaft für Informatik, glaubt das nicht. „Ich glaube, es ist gut, dass Deutschland und Europa nicht alles mitgemacht haben. Nicht unnötig Kapital versenkt haben. Keine Anfängerfehler gemacht haben“, sagte er netzpolitik.org am Samstag auf einer Vernetzungskonferenz von Gruppen, die sich gegen Rechenzentren engagieren.

„Ich denke, der Bau von Rechenzentren ist auch grundsätzlich notwendig, um souverän zu sein. Er sollte aber wohlüberlegt passieren und muss von der Anwendung her gedacht werden. Für was wollen wir KI einsetzen und was brauchen wir dafür und was nicht?“, fügte Becker hinzu.

Einige Organisatoren von Stop Dirty Data Centres lehnen den Bau weiterer Rechenzentren grundsätzlich ab. „In Deutschland werden nur 35 Prozent der Rechenzentrums-Kapazität genutzt. In den Niederlanden ist es ähnlich: Dort sind es nur rund 30 Prozent. Warum also mehr bauen?“, sagte Max Schulze, Direktor von Leitmotiv, einer niederländischen Organisation für digitale Rechte, gegenüber netzpolitik.org.

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Widerstand organisiert sich in Deutschland

Am Samstag kamen mehr als 130 Teilnehmende im Impact Hub in Berlin unter dem Motto „Widerstand vernetzen – Rechenzentren stoppen!“ zusammen. Die Veranstaltung richtete sich an Menschen, die dem derzeitigen Ausbau von Rechenzentren in Deutschland kritisch gegenüberstehen. Die Organisatoren sprechen von einer „frühen Phase“ der Bewegung, in der Gruppen mit unterschiedlichen Hintergründen Bündnisse schließen.

Bei dem Treffen tauschten Gruppen, die auf Blockaden und Sabotage setzen, ebenso Erfahrungen und Bedenken aus wie Initiativen, die sich rund um Sitzungen kommunaler Gremien organisieren.

„Wir wollen, dass über die Zukunft unserer digitalen Infrastruktur demokratisch entschieden wird und nicht allein nach den Interessen großer Technologiekonzerne und Investoren“, sagt Thomas Tennhardt, Bundesvorsitzender der Grünen Liga, die die Veranstaltung organisierte.

Während die Grüne Liga vor allem Umweltbedenken hervorhebt, positioniert sich der Mitveranstalter Nodes of Resistance klar gegen die Technologie selbst.

„Für die Bereiche, in denen Mustererkennung sinnvoll sein kann, braucht es diese ganze Rechenleistung nicht. Große Sprachmodelle sind nur ein Hype, den wir gerade erleben. Sie werden als Allheilmittel zur Lösung jedes gesellschaftlichen Problems und als nächster Schritt in der Evolution des Menschen beworben“, sagte Malte Engeler, Pressesprecher von Nodes of Resistance.

„Nun wird dieser Hype genutzt, um Geld von der sozialen Sicherung und vom Bau von Krankenhäusern und Schulen abzuziehen. Letztlich ist KI eine Klassenfrage: Sie ersetzt die Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt und wird genutzt, um an den Schutzbedürftigsten zu experimentieren“, erklärte Engeler weiter.