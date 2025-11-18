Die Debatten werden feindseliger, die politischen Machtverhältnisse verschieben sich. Wir halten dagegen: Mit investigativen Recherchen, Analysen, Leaks und einem langen Atem kämpfen wir für die Grund- und Freiheitsrechte aller. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. In diesem Jahr fehlen uns noch 443.000 Euro.

Mit der vollen Härte des Rechtsstaats … glitch … im großen Stil abschieben … distortion … im Stadtbild noch dieses Problem … bug … Wir werden sie entzaubern … error!

Die Debatten werden feindseliger, die politischen Machtverhältnisse verschieben sich. Rechtsradikale Parteien legen in Umfragen weiter zu. Die „politische Mitte“ übernimmt deren Rhetorik und Forderungen. Immer lauter werden die Rufe, die Brandmauer einzureißen und die Rechtsradikalen „in die Verantwortung zu nehmen“. Um sie „zu entzaubern“.

All das befeuert eine menschen- und grundrechtsfeindliche Politik. Es zerstört Empathie und zersetzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Und es ist mehr als nur ein Glitch in der politischen Matrix. Wir stehen an einem Demokratie-Kipppunkt.