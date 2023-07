Zu mehr freien Medieninhalten können alle beitragen. In Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv, findet man frei nutzbare Bilder, Grafiken oder Videos von fast jedem Gebäude oder Tier, von Kunstwerken oder bekannten Persönlichkeiten. Auch von vielen deutschen Politikschaffenden gibt es frei nutzbare Fotos, die meist von Freiwilligen aus der Wikipedia-Community gemacht werden.

Doch Parlamentsfraktionen könnten auch selbst Porträts ihrer Abgeordneten unter Freier Lizenz veröffentlichen, so dass sie nicht nur in der Wikipedia und weiteren Wiki-Projekten verwendet werden können.

Viel Luft nach oben

Eine Recherche von Wikimedia Deutschland hat gezeigt, dass die Bereitstellung freier Inhalte bei Landtagsfraktionen aber bislang noch die Ausnahme ist.

Zwar stellen fast alle Fraktionen der Presse auf ihren Websites Fotos für die Nutzung in der Berichterstattung zur Verfügung. Das ist für die Presse nützlich, reicht jedoch nicht für die langfristige Verwendung in der freien Enzyklopädie Wikipedia. Denn im Sinne der Vermehrung von Freiem Wissen können in der Wikipedia nur Medien verwendet werden, die unter einer der weltweit anerkannten Standardlizenzen für freie kulturelle Werke veröffentlicht wurden – also Lizenzen, die die Nutzung zu jedem Zweck und auch außerhalb tagesaktueller Presseberichterstattung erlauben.

Einige Landtagsfraktionen gehen bereits mit gutem Beispiel voran – aber lediglich in Hessen ist es mehr als nur eine der demokratischen Fraktionen im Landtag. Dort stellen SPD und Linke die Fotos unter Freier Lizenz zur Verfügung. In anderen Ländern sind es auch mal Grüne, FDP oder CDU. In sieben Ländern stellt bislang keine einzige Fraktion Abgeordnetenporträts als Freie Inhalte bereit. Das muss sich ändern!

Mit mehr Infos zu mehr freien Fotos

Wikimedia Deutschland hat nun eine Handreichung für Fraktionen veröffentlicht, um solche Beiträge zu vereinfachen. Nützlich sind die Tipps und Hinweise auch für alle, die zu mehr freien Medieninhalten beitragen wollen.

Auf eine Einführung, warum nur die weltweit anerkannten Lizenzen für die Arbeit in der Wikipedia genutzt werden können, folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der organisatorischen Vorbereitung bis zum erfolgreichen Upload von Bildern in die Mediendatenbank Wikimedia Commons. Ein sechstes Kapitel schließt den Leitfaden mit immer wieder gestellten rechtlichen Fragen zu Lizenzen, Schutz vor möglichem Missbrauch und die Bedingungen für die Weiterverwendung der Fotos ab.