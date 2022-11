https://netzpolitik.org/wp-upload/2022/11/22-11-npp257-Wikimedia.mp3

Die Wikipedia ist mittlerweile 21 Jahre alt. Fast ebenso lange – seit 18 Jahren – gibt es hierzulande mit Wikimedia Deutschland e.V. eine Organisation zur Förderung freien Wissens und damit auch der Wikipedia. Der Verein hat mittlerweile mehr als 100.000 (Förder-)Mitglieder. In vielen Ländern haben sich ebenfalls ehrenamtliche Communitys sowie unterschiedlich große Organisationen rund um die Wikipedia entwickelt. Längst ist dabei eine globale Bewegung entstanden.

Was ist das Gemeinsame dieser Bewegung, die unterschiedlichste Perspektiven und Hintergründe zusammenbringt, deren Aktivist:innen voneinander lernen und gemeinsam auf ein erklärtes Ziel hinarbeiten: „Mehr freies Wissen für alle!“?

Im Jahr 2017 wurde der Prozess Wikimedia Movement gestartet, um eine gemeinsame Strategie und Vision für 2030 zu formulieren. Was ist das gemeinsame Ziel? Wer entscheidet, wo, wie und was rund um die Wikipedia und die Wikimedia-Bewegung passiert? Wo fließt das Geld hin, das in den Fundraising-Kampagnen gesammelt wird, und wie wird dieses verteilt?

Der Prozess mündete 2020 in Empfehlungen für die Zukunft von Wikimedia. Nicole Ebber (Twitter) ist Leiterin Movement Strategy and Global Relations bei Wikimedia Deutschland und hat diesen Prozess maßgeblich koordiniert.

Im Netzpolitik-Podcast spricht sie über die Beweggründe und vielen Herausforderungen dabei, Gerechtigkeit in der globalen Entscheidungsfindung und in der Mittelverteilung zu schaffen sowie sich auf Handlungsempfehlungen für die Zukunft zu einigen. In dieser Podcast-Folge lernt man viel über das vielseitige globale Ökosystem rund um die Wikipedia und Wikimedia, darüber, wie man einen globalen kollaborativen Strategieprozess durchführt – und was dabei alles schief gehen kann.

Weiterführende Links zur Wikimedia Global Movement Strategy:

