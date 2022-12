NPP 260 Crossover Female TechTalk„Leute, die weniger als 10 Tabs offen haben, sind mir suspekt.“

https://netzpolitik.org/wp-upload/2022/12/22-12-FemTechTalk-Crosspost.mp3

Die neue Folge unseres Podcasts ist eine Crossover-Folge mit Female TechTalk. Da wird es wenige überraschen, dass sich eine vorweihnachtliche Damenrunde zusammengefunden hat.

Female TechTalk hat bisher 23 Folgen im Kasten. Sie drehen sich um Frauen in der Welt der Informatik und im weitesten Sinne um die Frage, warum eigentlich immer noch so wenige das Fach studieren. Die Podcasterinnen Sara Nill und Elisabeth Steffen halten dagegen und versuchen, das Studienfach näherzubringen. Hört man rein, kann man zuweilen Lust bekommen, selbst ein Studium der Informatik aufzunehmen. In der aktuellen Folge werden aber auch ein paar Aspekte besprochen, die in der akademischen Welt der Computerwissenschaft kritikwürdig sind.

Wir sprechen im Podcast natürlich auch über netzpolitik.org und das Privileg, unabhängig von Werbung, Tracking, Paywalls oder Clickbaiting arbeiten zu können. Außerdem geht es um den Chaos Computer Club und darum, wie man eigentlich einen Geheimdienst verklagt.

Die nächste Folge von Female TechTalk wird es übrigens schon im Januar geben!

Mit in dieser Folge: Sara Nill, Elisabeth Steffen und Constanze Kurz. Dank an Serafin Dinges.

Den Netzpolitik-Podcast NPP kann man im mp3-Format oder als ogg-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren.