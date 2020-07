Was vom Tage übrig blieb

In Seattle muss Amazon mehr Steuern zahlen, in den USA glauben Nachrichtenseiten falschen Nahost-Expert:innen und in Myanmar wissen Menschen kaum etwas von Corona, weil sie vom Internet abgeschnitten sind. Die besten und schlimmsten Reste des Tages.

Seattle will, indeed, ‘Tax Amazon’ as $200M+ JumpStart tax on big businesses approved (Capitol Hill Seattle Blog)

In Seattle haben Aktivist:innen der „Tax Amazon“-Bewegung es trotz Pandemie, Lockdown und vor allem unermüdlicher Lobby-Bemühungen des milliardenschweren Konzerns geschafft durchzusetzen, dass Amazon dort mehr Steuern zahlen muss. Stadträtin Kshama Sawant bezeichnet das als einen „historischen Sieg für die Arbeiter:innen“. Mit den Einnahmen will die Stadt die finanziellen Löcher stopfen, die durch die Corona-Krise entstanden sind.

Right-Wing Media Outlets Duped by a Middle East Propaganda Campaign (Daily Beast)

Konservative Nachrichtenseiten in den USA haben „Expert:innen“ aus dem Nahen Osten zitiert, die es gar nicht gibt. Damit sind sie reihenweise auf Fake-Profile hereingefallen: Mindestens 19 falsche Expert:innen sollen im vergangenen Jahr mehr als 90 Meinungsstücke in 46 Publikationen untergebracht haben. Ihre Biografien waren frei erfunden, Porträts gestohlen oder mit künstlicher Intelligenz generiert.

Myanmar: Indiscriminate airstrikes kill civilians as Rakhine conflict worsens (Amnesty International)

Amnesty International berichtet von neuen Beweisen, dass in Myanmar Zivilist:innen und Kinder durch wahllose militärische Luftangriffe getötet wurden. Doch nicht nur der bewaffnete Konflikt verschärft sich – die Menschen dort bekommen auch praktisch keine Informationen zum Covid-19-Virus, weil die Behörden vor einem Jahr das Internet abgeschaltet haben. Amnesty International schreibt, dass sich nur etwa fünf Prozent der Menschen der Gefahr durch das Virus bewusst sind.

