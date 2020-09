Was vom Tage übrig blieb

Ein Fehler in einem Datenzentrum nimmt zahlreiche Online-Dienste offline, Facebook-Führungskräfte betreiben intern indischen Wahlkampf und Internetzensur hilft Autokraten – gerade in der Krise. Die besten Reste des Tages.

Facebook Executive Supported India’s Modi, Disparaged Opposition in Internal Messages (Wall Street Journal)

Eine Führungskraft von Facebook hat sich jahrelang intern für die nationalistische Partei von Indiens Premierminister Narendra Modi ausgesprochen. Die auf dem indischen Markt für „Public Policy“ verantwortliche Ankhi Das warb in Gruppen, in denen Hunderte Facebook-Mitarbeiter:innen mitlesen konnten, bis kurz vor der Wahl 2014 für Narendra Modi und wertete seine Rivalen ab. Erst jetzt wurden ihre Postings gemeldet, sie liegen dem Wall Street Journal vor. Mitarbeiter:innen von Facebook beschwerten sich über Das‘ Verhalten, weil es dem Neutralitätsversprechen des Unternehmens bei Wahlen klar widerspricht.

Covid Is Accelerating a Global Censorship Crisis (Wired)

Im Internet verbreitete Falschmeldungen und Verschwörungsmythen können, auch und gerade in Zeiten von Covid-19, schnell gefährlich werden. Doch vor allem autoritäre Regierungen nutzen die Krise, um ihre Macht noch weiter abzusichern, berichtet Wired.

CenturyLink outage led to a 3.5% drop in global web traffic (zdnet.com)

Der US-amerikanische Internet-Provider CenturyLink hat am Sonntag mit einem Fehler in einem seiner Datenzentren für massive Internetprobleme gesorgt – auch bei anderen Anbietern. Das berichtet das Online-Portal ZDNet. Namhafte Plattformen seien vom Ausfall betroffen gewesen, darunter Amazon, Twitter und Steam. Mit einem Rückgang von 3,5 Prozent im globalen Internetverkehr könnte der Vorfall einer der größten Internetausfälle sein, die je registriert wurden. Die Ursache des Chaos sei ein falsch konfiguriertes Routing-Protokoll gewesen, das auch die Kommunikation mit anderen Providern betroffen habe, sodass nicht nur CenturyLink Ausfälle zu vermelden hatte. Es habe fast sieben Stunden gedauert, das Problem zu beheben.

