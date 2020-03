Was vom Tage übrig blieb

Recht auf Reparatur: Apple verklagt kleine Smartphone-Werkstatt in Norwegen (heise.de/Technology Review)

Der hartnäckige apfelne Feind von Reparierbarkeit oder gar herausnehmbaren Akkus geht gegen einen wahren Giganten vor: einen Norweger, der eine kleine iPhone-Reparatur-Werkstatt betreibt. Ihm wirft der Konzern vor, er habe gefälschte iPhone-Bildschirme importiert. Der Ladenbesitzer wehrt sich vor Gericht. Technology Review hat ihn interviewt. Er sagt dazu: „Hersteller dürfen nicht die Macht haben zu entscheiden, wer persönliche Gegenstände reparieren darf. Also habe ich beschlossen, für das Recht auf Reparatur vor Gericht zu gehen.“

How computational power – or its absence – shaped World War naval battles (Ars Technica)

Haomiao Huang zeichnet in einem langen Artikel nach, wie Kriegsschiffe im Ersten und Zweiten Weltkrieg ohne GPS navigiert haben und wie schon damals Rechenleistung ein Vorteil war: „All of it started with the most analog of computing powers – people, pen, paper, and sweat.“

Zum Würfeln: Post von Wagner (bildblog.de)

Der netzpolitische Bezug ist reichlich dünn, aber wir vertrauen darauf, dass ihr uns auch eine Meldung puren Amusements gestattet. Bildblog hat einen Post-von-Wagner-Generator zum Ausdrucken gemacht. Wir verraten unser Ergebnis: „Lieber Boris Becker, Sie stehen da wie eine Niete, die sich vor der Arbeit drückt. Beim letzten toten Freund war ich auf seiner Beerdigung. Wie wärmend ist das für unsre eigene Seele.“

