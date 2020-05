Was vom Tage übrig blieb

5G kommt sogar nach Brandenburg (Golem.de)

Teile der Redaktion, die im überschriftlich hervorgehobenen wunderschönen Bundesland wohnen, hatten ambivalente Gefühle. Zum einen: Yay, jemand denkt an uns. Zum anderen: Ist es hier wirklich so schlimm, dass das einen Artikel wert ist? Nunja, es ist wie es ist und es kann so einfach sein. Die ersten 5G-Sendestandorte sind im Land der Felder und Seen in Betrieb, Vodafone hat’s vorgemacht.

Julia Reda: Im Namen des Urheberrechts (Zeit Online)

Letztes Jahr im Rahmen der Proteste um die EU-Urheberrechtsreform bekam sie plötzlich ziemlich viele Fans im Teenager-Alter, ziemlich ungewöhnlich für eine EU-Parlamentarierin. Mittlerweile sitzt Julia Reda nicht mehr im Parlament. Henrik Oerding hat nachgefragt, was sie eigentlich heute tut: „Sie hat nach neuen Mitteln gesucht für die Themen, bei denen sie innerhalb der parlamentarischen Demokratie nicht weiterkam. Und sie gefunden“, schreibt der Autor.

Konzept „Palantir gegen COVID-19“ (FragDenStaat.de)

Über eine Informationsfreiheitsanfrage ist nun das Konzeptpapier öffentlich geworden, dass die Datenanalyse-Firma Palantir ans Bundesgesundheitsministerium verschickte. Darin beschreibt Palantir seinen Plan zur datengestützten Corona-Verbreitungsanalyse mit seinem System „Foundry“. Ins Geschäft kamen das Ministerium und Palantir dann aber wohl nicht.

Bye, Amazon (tbray.org)

Dass Amazon nicht unbedingt zu Den Guten™ gehört, ist hinlänglich bekannt. Ob ausgebeutete Mitarbeiter oder plattgewalzte Konkurrenten, der US-Konzern ist nicht zimperlich, solange es der Quartalsbilanz nützt. So auch mitten in der Corona-Pandemie. Nun hat es einem Top-Manager gereicht, der nicht länger mitansehen wollte, wie Amazon um Hilfe bittende Mitarbeiter diskreditierte und feuerte. In einem offenen Brief geht der Ex-Vizepräsident von Amazon Web Services, Tim Bray, mit seinem ehemaligen Arbeitgeber sowie dem „Kapitalismus des 21. Jahrhunderts“ generell ins Gericht: „Ich kündige in Bestürzung darüber, dass Amazon Whistleblower entlässt, die auf die Lage von Lagermitarbeitern aufmerksam machen wollten, die Angst vor Covid-19 haben“, schreibt Bray.

