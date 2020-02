Was vom Tage übrig blieb

EU Eyes Carbon-Neutral Data Centers by 2030 in Green-Tech Switch (Bloomberg)

Serverfarmen sollen innerhalb eines Jahrzehnts klimaneutral werden, wünscht sich die neue Europäische Kommission. Wie genau das ablaufen soll, ist noch nicht klar, allerdings will die Kommission ihre Maßnahmen zugleich mit der neuen KI-Strategie Mitte Februar bekanntgeben. Das Thema drängt, denn Schätzungen der EU frisst die Digitalindustrie bereits bis zu neun Prozent des globalen Stromverbrauchs auf.

Hass im Netz: Sechs Monate Haft für Familienvater aus Franken (nordbayern.de)

Ein Mann aus Bayern verbreitete in den Kommentarspalten eines Onlinemediums seine Fantasien über angebohrte Gasleitungen in Geflüchtetenunterkünften. Das Amtsgericht Schwabach verurteilte ihn zu sechs Monaten Haft, er ging in Berufung und unterlag nun. Den Hetzkommentar auf den Alkohol schieben zu wollen, hat nicht überzeugt.

Sogenannte Tradwives werben fürs Hausfrau sein – klingt harmlos, ist es aber nicht (ze.tt)

Die Verschmelzung aus Tradition und Ehefrau ist – so klärt uns das Jugendmedium auf -, zwar nicht neu, hat jetzt aber einen Hashtag. Unter #Tradwife tummeln sich Bilder häuslicher Perfektion und Hingabe ans Ehefrausein. Nicht unproblematisch, in der Szene gebe es Überschneidungen mit der extremen Rechten. Und selbst, wenn sich einzelne Tradwifefluencerinnen davon distanzieren: Das propagierte Rollenbild macht Bauchschmerzen genug.

Clearview AI Wants To Sell Its Facial Recognition Software To Authoritarian Regimes Around The World (Buzzfeed News)

Das Gesichtserkennungs-Startup Clearview AI, das laut Berichten aus drei Milliarden Fotos eine Riesengesichtsdatenbank aufgebaut hatte, wollte sein Produkt offenbar auch an Staaten mit zweifelhaftem Menschenrechtsverständnis vermarkten. Zu diesem Schluss kommt eine Recherche von Buzzfeed auf Basis einer Public-Records-Anfrage. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren etwa auf einer Karte markiert, die aus einer Clearview-Präsentation stammt.

