Was vom Tage übrig blieb

§129 und kein Ende (Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig/Facebook)

Im Tätigkeitsbericht des sächsischen Landesdatenschutzbeauftragten widmet dieser dem Fehlverhalten der Polizei mehrere Seiten. Es geht offenbar um die Ermittlungen gegen Fußballfans von Chemie Leipzig, bei denen jahrelang hunderte Telefone belauscht wurden. Das Urteil des Landesdatenschützers fällt deutlich aus. Ein Zitat: „Wegen der Versäumnisse sowohl seitens der Polizei als auch seitens der Staatsanwaltschaft wurden Aufzeichnungen gesetzlich besonders geschützter Kommunikation entgegen unmissverständlichen gesetzlichen Vorgaben nicht unverzüglich, sondern erst nach vielen Monaten […] gelöscht.“

Spotify: Musik für Hundeohren (Zeit Online)

Spotify bietet jetzt Playlists für Haustiere an. Ja, wirklich. Und zwar nicht nur für Beagle Bello, sondern auch für Larry Leguan. Neue Zielgruppen, ahoi. Wuff.

Tech giants led by Amazon, Facebook and Google spent nearly half a billion on lobbying over the past decade, new data shows (Washington Post)

Lobbyarbeit muss sich wohl lohnen, zumindest steckten Amazon und Facebook im letzten Jahr jeweils rund 17 Millionen Dollar in ihre Interessensvertretung in Washington. Google war mit 12 Millionen Dollar dabei. Die Themen liegen auf der Hand: Datenschutz- und Wettbewerbsregeln dürften öfter Anlass zum Vorsprechen der Datenindustrievertreter gegeben haben.

Das gefährliche Geschäft mit IT-Sicherheitslücken (plusminus)

Das ARD-Politikmagazin berichtete gestern über den Umgang und Handel mit Sicherheitslücken in Deutschland.

Der Wahrheit verpflichtet. Über den Machtverlust des Journalismus (SWR2)

Der Journalist Tom Schimmeck zeichnet in einem einstündigen Radiofeature die Entwicklung des Journalismus und unserer Öffentlichkeiten in den vergangenen Jahren nach.

