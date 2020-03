Was vom Tage übrig blieb

Facebook kämpft wie noch nie gegen Falschmeldungen (FAS)

Auf einmal scheint es für Facebook kein Problem mehr zu sein, konsequent Falschmeldungen zu löschen. Wo vorher unter dem Argument der Meinungsfreiheit viel Quatsch stehenblieb, werden jetzt Fehlinformationen zum Coronavirus konsequent gelöscht. „Wir erlauben keine Inhalte, die eine unmittelbare Gefahr oder ein Risiko schaffen“, sagt Zuckerberg. „Das ist eine andere Liga als das Hin und Her zwischen Kandidaten vor einer Wahl.“ Wie viele Inhalte irrtümlicherweise unter die Räder kamen, ist nicht bekannt.

Räumlich getrennt, musikalisch verbunden (RBB)

Wenn Konzerte nicht mehr wie gewohnt stattfinden können, müssen sich auch Musikkritiker:innen umstellen. Magdalena Bienert rezensiert so das erste Instagram-Festival, das am Sonntag Abend stattfand. Acht Musiker:innen, 61.000 Zuschauende und vier Stunden Unterhaltung in der Krise. Und das beste: Die Aufzeichnungen lassen sich auch im Nachhinein anschauen.

Old tech’s new wave, or why we still love faxes, pagers and cassettes (The Guardian)

Es ist gar nicht mal so einfach, Meldungen zu finden, die nichts mit dem Coronavirus zu tun haben. Umso mehr haben wir uns über dieses Fundstück gefreut. Richard Godwin geht alte Technik-Gadgets durch, die auch heute noch zu finden sind. Das Motto: „If it ain’t broke, why fix it?“

