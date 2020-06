Was vom Tage übrig blieb

Wrongfully Accused by an Algorithm (New York Times)

In den USA entscheiden zunehmend Algorithmen darüber, wer festgenommen wird. Zusammengerührt mit Systemen zur Gesichtserkennung, die weiterhin überwiegend mit weißen Gesichern gefüttert und trainiert werden, und einer strukturell rassistischen Polizei kann dies schnell zum Debakel ausarten. Nun wurde der Fall eines Schwarzen bekannt, der dieser Gemengelage zum Opfer fiel und ohne sonstige Beweise verhaftet wurde. In einem gesondert erschienenen Kommentar beschreibt Robert Williams die traumatisierende und völlig unnötige Erfahrung.

Twitter Bans WikiLeaks-Style Website For Publishing ‘BlueLeaks’ Documents (Vice)

Twitter hat den Account des Kollektivs DDoSecrets gesperrt, welches kürzlich rund 270 Gigabyte interner US-Polizeidaten veröffentlicht hat. Zudem markiert das soziale Netzwerk Links als „unsicher“, die zur (derzeit nicht erreichbaren) Website des Projekts führen. Die Veröffentlichungen wurden zuvor als „Mini-Panama-Papers“ bezeichnet, weil sich darin zahlreiche heikle Informationen finden – darunter jedoch auch Kontonummern und andere personenbezogene Daten.

Ad Boycott of Facebook Keeps Growing (New York Times)

Immer mehr Unternehmen boykottieren Facebook und wollen bis mindestens Juli keine Werbung mehr auf der Plattform schalten. Sie kritisieren, dass sich das Unternehmen zu wenig um Hass kümmert und so die Gesellschaft spaltet. Nach den Outdoor-Marken The North Face und Patagonia schließen sich jetzt auch Firmen wie der Eiscreme-Produzent Ben & Jerry’s dem Protest unter dem Hashtag #StopHateForProfit an.

