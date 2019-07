Was vom Tage übrig blieb: Shutdowns, Sri Lanka und Stockfotos

An explainer for when the internet goes down: What, who and why? (African Arguments)

Dass das Internet in manchen Ländern hin und wieder mal ausgeschaltet wird, ist inzwischen leider keine Neuigkeit mehr. Dieser Artikel greift nun noch einmal die feineren Unterschiede zwischen Abschaltungen, Drosselungen und Blocks auf. Dazu werden viele der Beispiele aus der jüngeren Zeit aufgegriffen und in den jeweiligen Kontext gesetzt.

Missbrauch des Schengen-Informationssystems: Großbritannien kopierte Daten (Heise)

Die EU-Kommission hat indirekt bestätigt, dass britische Behörden illegal Daten aus dem Schengener Informationssystem kopiert und diese an Dienstleister in den USA weitergegeben haben. Einem bereits im Vorjahr von EUObserver veröffentlichten Bericht zufolge habe es sich dabei um sensible Daten gehandelt, die allerdings teils hoffnungslos veraltet oder schlicht falsch waren. EU-Abgeordnete fordern nun Aufklärung von der Kommission.

Summary: Sri Lanka Personal Data Protection Bill (Medianama)

Sri Lanka berät seit einigen Wochen über den Entwurf eines Datenschutzgesetzes. Als Vorbild nimmt der Entwurf die DSGVO, jeweilige Gesetze in Australien und Singapur sowie den indischen Entwurf. Der Artikel ist sehr detailliert, gibt aber einen interessanten Einblick in die Entwicklung des Datenschutzes in einem südasiatischen Land, über das man ansonsten eher wenig hört.

How might we reimagine a more compelling and relatable visual language for cybersecurity? (OpenIdeo)

Schwarze Hoodies, grüne Einsen und Nullen, Schlösser, Brecheisen und natürlich dramatische Close-Ups auf Tastaturen: Cyberkriminalität angemessen als Bild darzustellen, ist eine Herausforderung. Deshalb gibt es nun einen Wettbewerb mit Preisen bis zu 7.000 Dollar für innovative Ideen zu diesem Thema. Und ja, dieser Hinweis ist natürlich nicht ganz uneigennützig. So langsam gehen uns die Bilder aus…

