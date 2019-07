Was vom Tage übrig blieb: Passionsspiele, WhatsApp-Weiterleitungen und afrofuturistische Bücher

Viagogo darf nicht mit „ausverkauft“ für Passion in Oberammergau werben (Augsburger Allgemeine)

Viagogo darf Tickets nicht mehr mit Bannern wie „die günstigsten Tickets sind schon fast alle weg“ bewerben. Denn das Unternehmen hat gar keine feste Anzahl an Tickets, sondern bietet nur für Dritte eine Plattform zum Verkaufen an. Die Passionsspiele Oberammergau hatten vor dem Oberlandesgericht München geklagt.

Tell us if traceability is technically possible: Madras HC to WhatsApp and IIT Madras professor (Medianama)

Indien hat schon länger ein Problem mit per WhatsApp weitergeleiteten Gerüchten und Lügen. Deshalb verlangte nun ein Gericht, dass die Nummer des ursprünglichen Senders neben einer weitergeleiteten Nachricht angezeigt werden soll. Experten sollen nun klären, wie das technisch möglich wäre.

From Black Panther to Tade Thompson: why Afrofuturism is taking over sci-fi (Guardian)

Ihr sucht noch nach einem Buch für den Rest des Sommers? Adam Roberts gibt einen Einblick in die preisgekrönten Geschichten aus der Zukunft, die afrikanische Autor:innen in den letzten Jahren geschrieben haben.

