Was vom Tage übrig blieb: Kanadas Transparenz, US-Netzneutralität und Künstliche Intelligenz durch Kinderaugen

Google lässt in Kanada keine politischen Anzeigen in sein Werbenetzwerk, die US-Demokraten kämpfen für Netzneutralität und eine MIT-Forscherin betrachtet KI-Systeme wie Siri oder Alexa aus Sicht von Kindern. Die interessantesten Reste des Tages.

Google to ban political ads ahead of federal election, citing new transparency rules (The Globe and Mail)

Kanadas harte Auflagen für Transparenz bei politischer Werbung im Netz bringen Google nun dazu, ganz auf Anzeigen politischer Parteien im eigenen Werbenetzwerk zu verzichten. Nach Angaben des Digitalkonzerns ist es technisch zu komplex, alle politische Werbung in ein zentrales Register einzutragen. Bei Youtube darf allerdings weiter geworben werden.

Democrats to push to reinstate repealed ’net neutrality‘ rules (Reuters)

Die demokratische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus bringt laut Reuters morgen ein Gesetz ein, um die von der Trump-Administration abgeschafften Regeln zur Netzneutralität gesetzlich – und nicht wie bisher bloß regulatorisch – festzuschreiben. Ob sich im republikanisch dominierten Senat die dazu (höchstwahrscheinlich) notwendigen 60 von 100 Stimmen finden und anschließend der Präsident das Gesetz absegnet, ist zwar mehr als fraglich. Aber es zeigt, dass das Thema noch lange nicht vom Tisch ist und eine Rolle im bereits einsetzenden 2020-Wahlkampf spielen dürfte.

MIT-Forscherin im Interview: Wie Kinder mit Künstlicher Intelligenz aufwachsen (Spiegel Online)

Sonja Peteranderl hat mit der Forscherin Stefania Druga darüber geredet, wie Kinder mit Künstlicher Intelligenz umgehen.

