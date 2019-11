Was vom Tage übrig blieb

Girls Do Porn Producer Allegedly Made Fake Porn of Lawyers Suing Him (Vice)

Der Pornoproduktionsfirma „Girls Do Porn“ wird vorgeworfen, über Jahre Frauen dazu gedrängt zu haben, in ihren Pornos mitzuspielen. 22 dieser Frauen verklagten die Produzenten. Daraufhin sollen Gründer und Produzent Anwälte der Klägerinnen mutmaßlich eingeschüchtert haben, indem sie etwa Fake-Nacktbilder von ihnen im Internet verbreiteten.

Exponate aus 60 Jahren BND: Besucherzentrum eröffnet (Berliner Morgenpost)

Das Besucherzentrum des BND hat geöffnet! Hurra! Aber nicht einfach vorbeischauen, dann kann es eine Enttäuschung geben. Eine Anmeldung ist notwendig, freie Termine für Gruppen gibt es leider erst im Januar. Dann steht der Besichtigung einer Gasultrazentrifuge zur Urananreicherung nichts mehr im Weg.

Teens Love TikTok. Silicon Valley Is Trying to Stage an Intervention. (New York Times)

Große, erfolgsverwöhnte Plattformbetreiber aus dem Silicon Valley sind leicht irritiert ob des Erfolges der chinesischen App TikTok. Ein Hintergrundbericht der NYT zeigt, mit welchen Tricks die US-Unternehmen ihre Konkurrenz ausschalten wollen.

Ergebnisse der Datenschutz-Umfrage bei allen Gemeinden (Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg)

Das Bundesland hat im Sommer alle Gemeinden – immerhin 1.101 – zu einer Online-Umfrage zum Thema Datenschutz aufgerufen. Die Ergebnisse von 968 Gemeinden sind nun ausgewertet worden. Diese erhoffen sich mehr Unterstützung in Form von Beratungen und Schulungen. Maßnahmen zur Datensicherheit sind „bei vielen Gemeinden ungenügend“. Warum nehmen Gemeinden an so einer Umfrage nicht teil? Unter anderem deshalb – Rechtschreibung original: „die umfrage ist genauso sinnlos, wie der ganze Datenschutzquatsch. Wir verwalten uns zu tode.“

