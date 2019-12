Was vom Tage übrig blieb

Die vorweihnachtliche Freude wird getrübt von Internetabschaltungen in Indien, einem Fake-News-Gesetz in Albanien und weiteren Einblicken in die Moderation von TikTok. Die besten Reste.

India widens internet shutdown to parts of Delhi to curb protests (Reuters.com)

Indien schaltet immer häufiger das Internet ab. Während in Kaschmir das Netz schon seit mehr als 100 Tagen ganz oder teilweise lahmgelegt ist, hat die Regierung auch in Delhi Internet und Textnachrichten ausgeschaltet. Hintergrund der jüngsten Sperrungen sind Proteste gegen ein die muslimische Minderheit diskriminierendes Staatsbürgerschaftsgesetz.

Albanisches Parlament verabschiedet umstrittenes Mediengesetz (DW.com)

Die albanische Regierung hat ein Gesetzespaket verabschiedet, dass Online-Medien stärker regulieren soll. Die staatliche Medienaufsichtsbehörde darf in Zukunft Internet-Medien anweisen, Inhalte von ihren Webseiten zu entfernen, wenn diese Unwahrheiten veröffentlichen. Reagiert das Medium nicht, drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 6.500 Euro oder die Sperrung der Seite. Journalisten und Journalistenverbände sehen in dem Gesetz einen Angriff auf die Pressefreiheit.

‚They delete everything‘: Former TikTok moderator reveals China app censorship (Middle East Eye)

Ein ehemaliger Mitarbeiter von TikTok in Istanbul bestätigt unsere Recherchen zur Moderationspolitik. In der Türkei wurden sogar Videos mit Hunden wegzensiert, weil diese angeblich nach Auffassung von TikTok unislamisch seien. Zwar gelten Hunde im Islam als unrein, aber in der Türkei gibt es viele Hundehalter.

