Im September haben wir in der Berliner Volksbühne zu unserem 15. Geburtstag unsere sechste „Das ist Netzpolitik!“-Konferenz veranstaltet. Wir hatten ein spannendes und vielfältiges Programm. Ein Großteil der Talks und Debatten ist jetzt als Video online. Und wir haben viele Fotos.

Auf unserer vergangenen „Das ist Netzpolitik!“-Konferenz hatten wir Programm auf bis zu vier Bühnen gleichzeitig. Die beiden großen Bühnen (Hauptbühne und Roter Salon) haben wir mit freundlicher Unterstützung von wecap aufgezeichnet, dank der Unterstützung des CCC Video Operation Center sind die Talks und Debatten jetzt in verschiedenen Formaten datenschutzfreundlich als Audio und Video online zu finden – auch zum Download. Es gibt einen Podcast-Feed (MP3) und in diesem Beitrag haben wir alle Videos einzeln eingebunden.

Dank unseres Fotografen Jason Krüger haben wir zahlreiche Fotos von unserer Konferenz veröffentlicht. Hier gibt es eine kleine Auswahl, die lange Liste findet sich hier in einer Galerie. Sie allen stehen unter der Lizenz CC BY 4.0, ihr könnt sie also mit Namensnennung weiterverwenden.

Das Programm auf der Hauptbühne:

Markus Beckedahl: 15 Jahre Netzpolitik



Jeanette Hofmann & Ronja Kniep: Wen oder was schützt die Netzpolitik? Eine Retrospektive.

Lawrence Lessig: How Democracy Survives the Internet: The lessons that Wikipedia can teach.

Helge Braun & Markus Beckedahl: Wieviel Netz ist in der Politik?

Frank Rieger: Die Zukunft der Überwachung

Marie Bröckling: Ein Jahr neue Polizeigesetze – und nun?

Volker Gaßner: Bedrohungen für Aktivist:innen weltweit

Gerhart Baum & Constanze Kurz: Der ewige Kampf für Freiheit und Grundrechte

vollehalle: Die Klimashow, die Mut macht.

Maja Göpel: Game over? Warum wir Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen denken müssen

Ganz viele: Gala der digitalen Zivilgesellschaft

Das Programm im Roten Salon:

Ulrich Kelber, Ingo Dachwitz & Lea Pfau: Wie stehts um den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kelber?

Andreas Könen & Andre Meister: Öffentliche Sicherheit vs. IT-Sicherheit.

Elisabeth Niekrenz: E-Evidence: Grenzüberschreitender Datenzugriff für die Strafverfolgung

Katharina Nocun: Wer hat Deine Daten? Datenschutz-Auskunftsrechte für Anfänger:innen und Fortgeschrittene.

Julia Krüger: Algorithmen und KI für die demokratische Gesellschaft

!Mediengruppe Bitnik: Mit Kunst Netzpolitik machen.

Sonja Peteranderl: Predictive Policing im Kreuzfeuer: Wie Accountability-Initiativen für mehr Transparenz…

Julia Krüger, Chris Köver and Christoph Kappes & Bernd Fiedler: Wikimedia Salon: T=Technophilie. Wird Technik zum Allheilmittel der Politik?

Tim Pritlove & Linus Neumann: Logbuch-Netzpolitik (Live-Podcast)

Danke an die Volksbühne für die Kooperation und dem Chaos Computer Club und Wikimedia Deutschland für die finanzielle Unterstützung.