Was vom Tage übrig blieb

„Ich empfehle jedem, sich direkt an die Deutsche Wohnen zu wenden“ (Tagesspiegel)

Die Berliner Datenschutzaufsicht hat wegen Verstößen gegen die DSGVO ein Millionenbußgeld gegen den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen verhängt. Im Interview gibt die Chefin der Behörde, Maja Smoltczyk, Auskunft über Hintergründe der Entscheidung.

Polizei geht gegen Hasspostings im Internet vor (rbb24.de)

Es ist ja schon etwas verwunderlich, wenn die Polizei eine Serie von Hausdurchsuchungen „Aktionstag“ nennt. Beim fünften dieser Aktionstage haben Polizeien in ganz Deutschland insgesamt 21 Hausdurchsuchungen und Vernehmungen durchgeführt. In den meisten Fällen ging es um rechtsradikale Hasspostings. Die Polizei will mit den Maßnahmen zeigen, dass Taten im digitalen Raum Folgen im realen Leben hätten.

Die AfD ist die Anti-Deutschland-Partei (spiegel.de)

Der CDU-Generalsekretär findet klare Worte gegen die AfD – auch, um seine Partei in Thüringen einzufangen. Dass ein CDU-Politiker Björn Höcke einen Nazi nennt, ist ein Novum und nur ein Teil dieser deutlichen Abgrenzung der CDU-Spitze gegenüber der rechtsradikalen Partei.

Putin will russische Wikipedia-Alternative aufbauen (heise.de)

Der russische Staat will Millionen in die Förderung einer eigenen Enzyklopädie stecken, die „verlässliche Informationen“ präsentieren soll. Kritiker sehen die Pläne in einer Reihe mit dem Gesetz zur Schaffung eines eigenen russischen Staats-Internets, das mehr Zensur als bisher ermöglicht.

‘Game-Changer’ Warrant Let Detective Search Genetic Database (New York Times)

In den DNA-Datenbanken von Anbietern wie Ancestry.com oder 23andMe lagern umfassende genetische Informationen von Millionen Menschen, die regelmäßig nicht für ihren vorgeblichen Zwecke verwendet werden, Ahnenforschung etwa oder bei Gesundheitsfragen, sondern auch, um beispielsweise Geflüchtete zu deportieren. In den USA dürfte wohl aber ein Dammbruch bevorstehen: Erstmals hat ein Richter angeordnet, dass diese Daten an Ermittlungsbehörden herausgegeben werden müssen.

