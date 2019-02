79. Netzpolitischer Abend am 5. Februar in Berlin

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am 5. Februar der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt.

Auf dem Programm stehen diesmal:

Gina Schad und Nele Heise: Projekt ANNA – Algorithmen und Künstliche Intelligenz im Verbraucheralltag

Volker Grassmuck: Wohin geht’s mit der digitalen europäischen Öffentlichkeit?

Adriana Groh und Thomas Friese: Prototype Fund Runde 6

Elisabeth Niekrenz: Die neue politische Referentin der Digiges stellt sich vor

Ihr findet die c-base in der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist wie immer ab 19:15 Uhr, los geht’s um 20 Uhr, selbstverständlich auch im Stream unter http://c-base.org. Der Eintritt ist frei.