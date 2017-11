Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt twittert Verschwörungstheoretiker-Blog

Das Online-Portal Epochtimes ist eines der Leitmedien der Neuen Rechten in Deutschland und ganz vorne dabei, wenn es um die Verbreitung von Verschwörungsmeldungen geht – vor allem rund um das Thema Flüchtlinge und Migration. Für ähnliche Falschmeldungen ist zwar auch Focus Online anfällig, aber bei dem der chinesischen Sekte Falun Gong nahestehenden Portal Epochtimes steckt vermutlich nicht nur Profitstreben dahinter, sondern politisches Kalkül. Die Strategie ähnelt der von Breitbart: Oft steckt ein kleines Stückchen Fakt in den Artikeln, die dann mit den richtigen Spins so gedreht werden, dass sie für eine rechtsdenkende „I want to believe“-Fraktion gut teilbar werden. Weil immer das Weltbild bestätigt wird.

Die kritische Rolle von Epochtimes im medialen Verunsicherungskampf der Neuen Rechten ist für den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), offenbar kein Grund, das Portal zu meiden. Im Gegenteil: Heute Morgen verbreitete er einen Artikel von Epochtimes via Twitter.

Haselhoff, der laut Twitter-Bio selbst twittert, und seine Regierung hatten zuletzt vorgeschlagen, die ARD und die Tagesschau zusammenzusparen. Der Fall macht anschaulich, wo auf keinen Fall gespart darf, sondern massiv investiert werden muss: Bei der Vermittlung von Medien- und Digitalkompetenz.