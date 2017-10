Kurze Geschichten über Verwundbarkeiten

Lust auf Kurzgeschichten? Bei Wired erschien unter dem Titel „The Confessions“ (Bekenntnisse) erstmalig ein lesenswertes und anregendes Werk von Joshua Cohen. Ohne zu viel zu verraten: Es dreht sich um einen akuten Fall von „Datenreichtum“, bei dem unzählige Menschen privat und beruflich betroffen sind: Denn jemand richtet durch das Veröffentlichen geklauter Informationen einen großen Schaden an. Cohen schreibt über die Reaktion von Betroffenen, über das entstehende Chaos und die Versuche von Schadensbegrenzung.

Wer danach Lust auf mehr hat, kann zwar aus der Reihe „The Great Tech Panic of 2017“ unten am Artikel weitere Verweise auf Wired-Reportagen finden. Allerdings sind das keine fiktionalen Geschichten, sondern sehr reale. Wer lieber mehr von Cohen lesen will, der kann es mit seinem Roman Book of Numbers versuchen. :}