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Nach der LandtagswahlFreiwillige wollen öffentliche Daten in Sachsen-Anhalt sichern

In Sachsen-Anhalt steht die Machtübernahme durch eine als rechtsextrem eingestufte Partei bevor. Das Projekt „Safeguarding Research and Culture“ will nun vorsorglich Daten sichern und ruft zur Mithilfe auf. Vorbild sind ähnliche Aktionen zur Datenrettung aus den USA.

  • Carla Rochel
Carla Rochel
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Magdeburg am 6. Oktober: Zur ersten Sitzung des neuen Landtags sammelten sich Demonstrierende auf dem Domplatz. – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Mit dem Projekt Safeguarding Research and Culture (SRC) wollen Freiwillige öffentliche Daten aus Sachsen-Anhalt sichern. Anlass ist der Sieg der als rechtsextrem eingestuften AfD bei der Landtagswahl Anfang September und die Aussicht auf eine AfD-Regierung. Die Befürchtung: Relevante Inhalte könnten aus dem Netz verschwinden, auch wenn es dazu noch keine bekannten Pläne gibt.

„Wir sehen Informationen auf Regierungs- und Behördenwebseiten gefährdet, ebenso die Daten landeseigener Gesellschaften“, schreibt die Initiative auf ihrer Website. „Dazu kommen noch die (Kultur-)Einrichtungen und Initiativen, deren Arbeit durch die bereits angekündigten Kürzungen von Fördermitteln gefährdet ist.“

Laut eigener Webseite gründete sich SRC im Kontext von Trumps Wahlsieg im Januar 2025. Dahinter steckt der Historiker Henrik Schönemann.

SRC ist nicht das erste Projekt dieser Art. Auch in der Ukraine, in Hongkong und den USA haben Hunderte Freiwillige weltweit öffentliche Daten gesammelt und vor dem Verlust bewahrt. Nach eigenen Angaben war SRC bereits an der Sicherung von Hunderten Terabytes an Forschungsdaten und archivierten Webseiten in den USA beteiligt, da nach der Wiederwahl Donald Trumps zahlreiche staatliche Datensätze gelöscht oder verändert wurden. Betroffen sind unter anderem Gesundheits‑, Umwelt- und Bildungsdaten, aber auch Informationen zu Themen wie Geschlecht und sexueller Identität.

Kulturelles und wissenschaftliches Erbe sichern

SRC kündigte letzte Woche an, auch in Sachsen-Anhalt aktiv zu werden. Einerseits will die Initiative Regierungs- und Behördenwebseiten systematisch archivieren. Öffentliche Informationen sollen damit zugänglich und nachvollziehbar bleiben, auch wenn später Inhalte geändert oder entfernt werden.

Zum anderen bietet die Initiative bedrohten Einrichtungen, Projekten oder Initiativen eine dezentrale Speicherung ihrer digitalen Materialien an. Auf diese Weise will SRC gefährdete Daten archivieren und öffentlich zugänglich halten, auch für den Fall, dass Initiativen ihre Arbeit einstellen müssen oder Fördermittel wegfallen.

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„Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unser kulturelles, geistiges und wissenschaftliches Erbe in mehreren Kopien und an mehreren Orten existiert, und dass keine einzelne Institution oder Gruppe von Institutionen es vollständig verschwinden lassen kann“, schreibt die Initiative auf Englisch auf ihrer Webseite.

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Interessierte können helfen

SRC ruft deshalb zur Mithilfe auf. Über ein anonymes Formular können Interessierte Webseiten zur Archivierung vorschlagen. Außerdem bittet die Initiative darum, betroffene Einrichtungen und Projekte in Sachsen-Anhalt auf das Unterstützungsangebot aufmerksam zu machen und den Aufruf zu teilen.

Am gestrigen Dienstag ist der neu gewählte Landtag in Magdeburg zum ersten Mal zusammengekommen. Mit Stimmen von BSW und anscheinend auch einzelnen CDU-Abgeordneten hat das Parlament einen AfD-Landtagspräsidenten gewählt.

Die AfD gewann die Landtagswahl mit 43,8 Prozent der Stimmen, für die absolute Mehrheit fehlen jedoch drei Sitze. In ihrem Wahlprogramm kündigt die AfD einen autoritären Staatsumbau an. Die Landeszentrale für politische Bildung soll zum Beispiel abgeschafft und durch ein „Landesinstitut für staatspolitische Bildung und kulturelle Identität“ ersetzt werden. Eine Regierungsbildung steht bislang noch aus.

Über die Autor:innen

  • Carla Rochel
    Carla Rochel

    Von September bis Dezember 2026 ist Carla Praktikantin bei netzpolitik.org. Sie studiert Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig und interessiert sich besonders für Soziale Bewegungen und digitalen Protest.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

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3 Kommentare zu „Freiwillige wollen öffentliche Daten in Sachsen-Anhalt sichern“

  1. Henrik Schönemann

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    Hallo Netzpolitik, danke, dass ihr darüber berichtet!

    Nur 3 kleine Korrekturen/Ergänzungen:
    1) Bin ich das nicht alleine, sondern wir als SRC sind ein internationales Kollektiv. Alleine oder auch nur alleine auf ein Land oder einen Kontext bezogen können wir mit der Vielzahl an Bedrohungen nicht fertig werden, das geht nur gemeinsam.
    2) Auf der Seite unseres Metadatenkatalogs (https://sciop.net) lässt sich konkret nachprüfen, woher die Angabe von mehreren hundert Terabytes kommt. Die Information stammt aus den öffentlichen BitTorrent-Trackern, die wir für unseren ‚Speicherschwarm’ benutzen.
    3) „Historiker“ ist zwar nicht falsch, aber ich bin weit mehr in den Digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften (Digital Humanities) verwurzelt als in den Geschichtswissenschaften.

    Vielen Dank nochmals!

    Antworten
    1. Carla Rochel

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      Vielen Dank für die Ergänzungen! Viele Grüße und alles Gute für eure Arbeit.

      Antworten
  2. Elisa

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    Finde den Ausdruck „Machtübernahme“ schwierig, wenn doch die rechte Zivilgesellschaft offensichtlich die Mehrheit gewonnen hat. Das klingt immer so, als sei die böse böse AfD das Problem und nicht die durch weg rassistische und rechte Gesellschaft, die die AfD wählt und ihr damit die Macht gibt. So muss niemand mehr Macht „übernehmen“.

    Finds auch schrecklich, keine Frage. Aber wenn überhaupt, dann wird der AfD die Macht übergeben.

    Antworten

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