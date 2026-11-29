Misstrauen gegenüber staatlichen Überwachungsfunktionen ist eine demokratische Notwendigkeit. Manche Werkzeuge sollte man dem Staat gar nicht erst in die Hand geben. Das zeigt sich besonders an den geplanten Alterskontrollen im Kids Act der EU.

Eine kleine Frage könnte künftig darüber entscheiden, ob man an weiten Teilen des Internets teilhaben darf: Bist du alt genug? Das klingt zunächst so harmlos wie die Frage an der Kinokasse vor dem Besuch eines Horrorfilms. Nur steht diesmal nicht ein gelangweilter Mitarbeiter vor einem. Sondern eine digitale Infrastruktur, die den Zugang zu Online-Diensten kontrollieren soll – und hinter ihr: ein Staat, der immer mehr Einblicke haben will.

Mit dem am 17. September 2026 vorgestellten Vorschlag für den EU KIDS Act will die Europäische Kommission Kinder im Internet besser schützen. Unter 15-Jährige sollen in Sozialen Netzwerken grundsätzlich keine eigenen Accounts mehr haben dürfen. Plattformen sollen das Alter ihrer Nutzer verlässlich überprüfen, etwa indem sie Ausweisdokumente verlangen oder biometrische Gesichtsdaten der Nutzer:innen verarbeiten.

Die EU-Kommission hat in den vergangenen Jahren immer wieder Maßnahmen ins Gespräch gebracht, die dem Jugendschutz dienen sollen und dabei auf invasive Kontrollfunktionen zurückgreifen würden: etwa das Durchleuchten von Chats für die Chatkontrolle oder automatische Gesichtserkennung zur Altersschätzung.

Funktional creepy

Einmal erfasst könnten derartig sensible Daten selbstverständlich auch für andere Zwecke genutzt werden als für die vermeintlich ehrenwerte Zielsetzung. Dabei handelt es sich um den sogenannten „Function Creep“. Das heißt auf Deutsch so etwas wie Zweckausweitung oder schleichende Zweckentfremdung – also die schrittweise Ausweitung des zuerst vorgesehenen Verwendungszwecks einer Technologie, eines Datensystems oder einer staatlichen Überwachungsmaßnahme auf weitere, ursprünglich nicht vorgesehene Anwendungsbereiche.

Häufig verläuft der Function Creep in etwa so: Eine technische Funktion wird für einen eng begrenzten und gesellschaftlich (mehr oder weniger) akzeptierten Zweck eingeführt. Die Infrastruktur wird etabliert, standardisiert und in weitere Systeme integriert. Politische oder wirtschaftliche Interessen schaffen Anreize, die bestehende Infrastruktur auch für andere Zwecke zu verwenden.

Diese neuen Verwendungszwecke können über den ursprünglichen Erhebungszweck hinausgehen, auch ohne dass dafür eine wiederholte demokratische Debatte, eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage oder eine erneute Zustimmung der Betroffenen erfolgt. Und selbstverständlich gibt es auch ohne die weiterführende Ausweitung der Nutzung der Funktionen zahlreiche Argumente, die gegen die Erhebung solcher Daten sprechen.

Vertrauen in das System

Wer aber ausspricht, dass Kontrollfunktionen wie das Durchleuchten von Chats, das Erfassen biometrischer Gesichtsdaten oder die automatisierte Überwachung des öffentlichen Raums durch Verhaltensscanner auch als Mittel der Massenüberwachung dienen können, erntet regelmäßig nur Augenrollen. Fast schon könnte man das Gefühl bekommen, man sei paranoid und sollte sich besser professionelle Hilfe suchen, als Kolumnen zu schreiben.

Viele Menschen bezweifeln offenbar, dass eine Institution wie die EU oder ihre eigene Regierung derartig autoritäre Maßnahmen einführen könnte. Das betrifft auch und gerade sehr informierte, kluge und politische Menschen.

Menschen vertrauen nicht unbedingt darauf, dass Regierungen technische Möglichkeiten niemals missbrauchen werden. Häufig vertrauen sie vielmehr darauf, dass die bestehenden Institutionen einen Missbrauch verhindern oder zumindest rechtzeitig korrigieren werden. Ein solcher Bruch mit Recht und Gesetz scheint für viele bei uns, in Deutschland und in der EU, schlicht unvorstellbar – jedenfalls solange demokratische Parteien regieren.

Einmal da, dann immer weiter

Dabei übersehen sie, dass Gesetze keine magischen Schutzschilde sind. Sie sind nur so wirksam wie ihre Durchsetzung. Gerichte können staatliche Maßnahmen für rechtswidrig erklären und Regierungen zur Korrektur anweisen. Aber sie können nicht jeden Übergriff verhindern, nicht jede Datennutzung rechtzeitig erkennen und nicht ungeschehen machen, was bereits geschehen ist.

Bis eine rechtswidrige Praxis gerichtlich gestoppt wird, können Daten längst ausgewertet, Informationen weitergegeben und Persönlichkeitsprofile erstellt worden sein. Auch ein Gerichtsurteil schützt nicht davor, dass der Gesetzgeber anschließend versucht, eine ähnliche Maßnahme auf eine neue Rechtsgrundlage zu stellen – oder das Urteil kurzerhand ignoriert. Selbst wenn sich ein Gesetz oder eine staatliche Handlung als rechtlich legitimiert herausstellt, heißt das nicht, dass diese gut ist.

Für die nicht-legitimierte Nutzung von für Überwachung geeigneter Infrastruktur braucht es indes keine autoritäre Regierung. Während der Corona-Pandemie wurden etwa Kontaktdaten, die über die Luca-App ausschließlich zur Infektionsnachverfolgung erhoben worden waren, von Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz für strafrechtliche Ermittlungen angefordert und genutzt – obwohl die Zweckbindung dies gerade verhindern sollte. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte leitete daraufhin ein aufsichtsrechtliches Verfahren ein und bewertete die Nutzung als unzulässig.

Es genügt eine demokratisch legitimierte Regierung, die eine zusätzliche Information für nützlich hält, eine neue Sicherheitsbedrohung ausruft oder eine bestehende technische Möglichkeit für einen weiteren Zweck einsetzen möchte. Die Begründungen klingen dabei selten nach Überwachung: Sie nennen sich Terrorismusbekämpfung, Kinderschutz oder öffentliche Sicherheit. Und wer möchte schon gegen Sicherheit oder den Schutz von Kindern sein?

Das eigentliche Risiko einmal erhobener Daten liegt darin, dass sie sich nicht mehr zurückholen lassen. Sie können gespeichert, kopiert, miteinander verknüpft und in neuen Zusammenhängen ausgewertet werden. Aus einzelnen Informationen entstehen Erkenntnisse, die bei der ursprünglichen Erhebung noch gar nicht absehbar waren: Bewegungsprofile, soziale Kontakte, Interessen, politische Einstellungen oder vermeintliche Risikozugehörigkeiten.

Selbst wenn eine Datenbank heute nur einem eng begrenzten Zweck dient, kann sie morgen für andere Zwecke interessant werden. Und je mehr Datenbestände miteinander verknüpft werden können, desto mehr lässt sich über Menschen herausfinden, ohne dass diese davon etwas bemerken.

Was noch besser ist als Kontrolle

Auch das Argument, eine künftige autoritäre Regierung könnte solche Systeme missbrauchen, greift deshalb zu kurz. Es braucht keine AfD-Regierung, die erst auf die Idee kommt, Überwachung einzusetzen. Die Möglichkeiten entstehen bereits heute unter demokratischen Regierungen, deren Maßnahmen von mehr oder weniger Menschen als vernünftig und notwendig angesehen werden. Eine spätere Regierung müsste nicht erst die technische Infrastruktur schaffen. Sie könnte auf das zurückgreifen, was ihre Vorgänger aufgebaut haben.

Überwachung ist nicht wegen der möglichen politischen Gesinnung ihrer Betreiber gefährlich, sondern wegen der Macht, die sie den Überwachenden über die Überwachten verleiht.

Verhindern zu wollen, dass technische Mittel, die Überwachung ermöglichen, implementiert werden, ist deshalb kein Zeichen von Paranoia und auch kein Angriff auf die Demokratie. Im Gegenteil: Ich glaube, dass nichts demokratische Strukturen so gut schützt wie Misstrauen gegenüber denjenigen, die Macht ausüben.

Demokratie bedeutet nicht, der Regierung zu vertrauen, dass sie ihre Macht schon nicht missbrauchen wird. Sie bedeutet, ihre Macht zu begrenzen, sie kontrollierbar zu machen und zu kontrollieren und Bürgerrechte gerade auch gegen den Willen der Regierenden zu schützen. Dieses Misstrauen richtet sich gegen die die wachsende Reichweite staatlicher Eingriffe, unabhängig davon, wer sie aktuell ausübt.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das gilt besonders gegenüber dem Staat. Noch besser ist es allerdings, ihm bestimmte Möglichkeiten gar nicht erst in die Hand zu geben.