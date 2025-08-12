Noch
3
3
 
 
0
0
 
 
0
0
 
 
0
0
 
 
Euro
- für digitale Freiheitsrechte!
Euro für digitale Freiheitsrechte!
Jetzt mitmachen
 

SpendenkampagneDer Countdown läuft: Deine Spende zählt!

Für unsere sommerliche Spendenkampagne haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: In 30 Tagen wollen wir 300 neue Menschen finden, die uns mit einer monatlichen Dauerspende unterstützen.

- - in In eigener Sache - keine Ergänzungen
Texttafel mit Countdown: Noch 3 Tage, 164 Menschen und 1.351 Euro.

Noch wenige Tage lang tickt bei uns der Countdown.

Für unsere sommerliche Spendenkampagne haben wir uns ein klares Ziel gesetzt: In 30 Tagen wollen wir 300 neue Menschen finden, die uns mit einer monatlichen Dauerspende unterstützen. Im Schnitt sind das zehn Euro pro Monat. Das klingt nach einer überschaubaren Summe. Aber für uns macht es einen riesigen Unterschied. Jede Person, die langfristig dabei ist, hilft uns, besser planen zu können. Genau diese Planbarkeit brauchen wir, um unabhängig und stabil weiterzuarbeiten.

Warum wir jetzt deine Unterstützung brauchen

Langjährige Leser:innen wissen es: Am Jahresende klafft bei uns oft ein großes Loch in der Finanzierung. Das ist bei spendenfinanzierten Organisationen fast schon „normal“. In der Weihnachtszeit spenden Menschen besonders viel. Für uns bedeutet das jedoch: Während überall langsam Ruhe einkehrt, steigt bei uns der Puls. In den letzten Wochen eines  Jahres müssen wir noch einmal alles mobilisieren.

Das ist kräftezehrend – und vermeidbar. Je mehr Menschen uns regelmäßig unterstützen, umso gelassener können wir solchen Endspurts begegnen und unsere Energie in das stecken, was wir am besten können: Recherchieren, analysieren und kritisch berichten.

Werde Teil unserer Community

Vielleicht hast du uns schon einmal unterstützt. Dafür ein großes Dankeschön!

Nun möchten wir dich gerne einladen: Werde Teil unserer Community von Dauerspender:innen.

Eine Dauerspende bedeutet Sicherheit für unsere Recherchen. Sie finanziert unseren langen Atem – und macht es uns möglich, kritisch hinzuschauen, wo andere längst aufgegeben haben.

⬇️ Jetzt Dauerspender:in werden ⬇️

2025-07-16 1668.12 138
Nur noch
3
3
0
0
Tage
3
3
0
0
0
0
Menschen
3
3
0
0
0
0
0
0
Euro

Spende monatlich und unterstütze unseren Kampf gegen Chat­kontrolle, Palantir und die Macht der Tech-Konzerne.

Andere Spendenmöglichkeiten

Über die Autor:in

Ole ist seit Mai 2018 bei netzpolitik.org für Grafik und Visualisierung zuständig und konzentriert sich mittlerweile mehr auf unser Fundraising und Kampagnenbetreuung. Neben seiner Tätigkeit hier, ist er gestalterisch als OWIEOLE in der Berliner Technosubkultur unterwegs gewesen, verklagte gerne mal den Verfassungsschutz.

Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

Veröffentlicht 12.08.2025 um 08:00
Kategorie
Weitere Artikel
Auf den Punkt

Auf den PunktDie Gematik findet Video-Identifizierung jetzt doch sicher.

Liebe Leser*innen, weil so wenige Menschen die elektronische Patientenakte (ePA) aktiv nutzen, hat sich die zuständige Gematik etwas überlegt: Sie erlaubt die Identifizierung per Video. Vor drei Jahren hat sie das noch als zu unsicher abgelehnt. Nun soll es also doch möglich sein. Mein Kollege Daniel hat darüber geschrieben. Er zitiert in dem Text die […]

Lesen Sie diesen Artikel: Die Gematik findet Video-Identifizierung jetzt doch sicher.
Eine Person hält sich ein Smartphone vors Gesicht, dessen Display ein Augenpaar zeigt.
Technologie

GematikFür die elektronische Patientenakte kann man sich jetzt doch per Video identifizieren

Die Gematik hat das Video-Ident-Verfahren wieder zugelassen, mit dem sich Versicherte für die elektronische Patientenakte identifizieren können. Die Entscheidung soll deren aktive Nutzung beflügeln. 2022 hatte die Gematik das Verfahren noch aus Sicherheitsgründen untersagt.

Lesen Sie diesen Artikel: Für die elektronische Patientenakte kann man sich jetzt doch per Video identifizieren
Zahlreihen, die unscharf werden
Technologie

DegitalisierungVom Fach

Die Welt der Fachanwendungen mag langweilig wirken, und doch sollten wir sie als Gesellschaft immer kritisch begleiten. Denn ob wir wollen oder nicht: Software ist längst Teil der Daseinsvorsorge und Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und daraus erwächst eine Verantwortung.

Lesen Sie diesen Artikel: Vom Fach

0 Ergänzungen

Wir freuen uns auf Deine Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und inhaltlichen Ergänzungen zum Artikel. Bitte keine reinen Meinungsbeiträge! Unsere Regeln zur Veröffentlichung von Ergänzungen findest Du unter netzpolitik.org/kommentare. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.