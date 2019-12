Bundestagsausschuss Digitale Agenda

Gestern fand im Ausschuss Digitale Agenda eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen zum Thema „IT-Sicherheit von Hard- und Software“ in Deutschland statt. Die Expert:innen zeigten sich dabei besorgt über den Zustand der digitalen Souveränität, man sei zu stark abhängig von ausländischen IT-Firmen.

Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie (SIT) Prof. Dr. Michael Waidner beklagte, dass es in Deutschland einen „eklatanten Mangel“ bei der Aus- und Weiterbildung von geeignetem IT-Fachpersonal gebe. Des Weiteren sieht er generell Probleme bei der IT-Sicherheit: „Im Vergleich stehen wir nicht schlecht da, aber absolut stehen alle schlecht da.“

Auch Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), schätzt die Gefährdungslage in Deutschland als hoch ein. Das liegt laut Isabel Skierka von der European School of Management and Technology nicht zuletzt daran, dass Europa in vielen Bereichen sehr abhängig von Technologien ausländischer Hersteller ist. Das Ziel müsse es sein, digital unabhängig zu sein.

Digitale Souveränität als Querschnittthema

Die Mehrheit der befragten Sachverständigen sieht das ähnlich. Klaus Landefeld vom Verband der Internetwirtschaft forderte in diesem Zusammenhang mehr Eigenverantwortung bei den Endverbrauchern. Zum Erreichen digitaler Souveränität müssten alle Verantwortung übernehmen, nicht nur die Betreiber von Diensten oder der Staat.

Um dazu überhaupt in der Lage zu sein, braucht es laut Ninja Marnau vom Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) eine bessere digitale Bildungsstrategie. Dabei sollte man sich jedoch nicht nur auf die Schule fokussieren, sondern auch auf die spätere Lebenszeit. Die jetzige Situation in Deutschland findet sie „besorgniserregend“ und stellt fest: „Wir dulden eine flächendeckende IT-Unsicherheit.“

Frank Rieger vom Chaos Computer Club brachte seine Befürchtung zum Ausdruck, dass Europa bereits ein Stück seiner digitalen Souveränität verloren habe. Das Grundproblem sei, dass es keine einheitliche Politik gäbe, die die Aufrechterhaltung von digitaler Souveränität zum Ziel habe, so Rieger.

Die gesamte Sitzung kann hier angeschaut werden: