88. Netzpolitischer Abend am 3. Dezember

Beim netzpolitischen Abend der Digitalen Gesellschaft gibt es heute in Berlin einen Jahresrückblick des Vereins. Außerdem geht es um Künstliche Intelligenz im Kontext von Klimawandel, Fachkräftemangel und Realpolitik.

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am heutigen 3. Dezember 2019 der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt. Das Programm:

Benjamin Bergemann u. a.: Digitale Gesellschaft: Wieso, Weshalb, Warum

Digitale Gesellschaft: Wieso, Weshalb, Warum Julia Krüger: Sicherheitspolitik im Kontext von KI

Ein weiterer Vortrag ist angekündigt, allerdings bislang nicht bekanntgegeben.

Ihr findet die c-base an der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist wie immer ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20 Uhr, selbstverständlich auch im Stream unter c-base.org. Der Eintritt ist frei.