64. Netzpolitischer Abend am 5. September in Berlin

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet am 5. September der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt.

Auf dem Programm stehen diesmal:

John Hendrik Weitzmann: Digital-O-Mat: Digitale Politik in 12 Klicks!

Peggy Sylopp: Open Source Networks in Brasilien

Elisa Lindinger: Good News, Open Source! – Neuigkeiten vom Prototype Fund

Daniel Guagnin: Software Freedom Day

Die c-base findet sich an der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20:00 Uhr. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es einen Live-Stream auf c-base.org. Der Eintritt ist frei.