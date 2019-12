Mit dem netzwerk wollen wir die Knoten mit Euch enger knüpfen. Unter 5 Prozent der Leser:innen machen möglich, dass zehntausende Menschen täglich netzpolitik.org lesen können. Wir möchten uns mit diesen Menschen, Organisationen und Unternehmen, die mit ihren Einzelspenden und Daueraufträgen unabhängigen und gemeinwohlorientierten Journalismus ohne Paywall finanzieren, stärker vernetzen.

Wir wollen wissen, welche Ideen Ihr für eine lebenswerte digitale Zukunft habt. Wir wollen wissen, warum Ihr netzpolitik.org unterstützt und was Ihr Euch von uns wünscht. Wir wollen wissen, wer Ihr seid und wie wir gemeinsam noch mehr machen können.

Im netzwerk werdet Ihr selbstverständlich auch mehr über uns erfahren. In einem ersten Schritt wollen wir den Mitgliedern regelmäßig tiefere Einblicke in unsere Redaktion und hinter die Kulissen geben. Aber auch banale Dinge spielen eine Rolle: Zum Beispiel wollen wir vereinfachen, wie Ihr an Spendenbescheinigungen und Aufkleber kommt. Außerdem werden wir Euch um Eure Meinung und Feedback fragen.

Wir wollen heute einen Anfang machen. Wir können uns für die Zukunft noch viel mehr ausmalen, was wir mit dem netzwerk gemeinsam so anstellen könnten. Wir wollen aber für heute den Mund nicht zu voll nehmen – und einfach mal starten.

Wir freuen uns auf Euch.