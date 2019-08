Wie in jedem Jahr lebt auch diese "Das ist Netzpolitik!"-Konferenz von Menschen, die uns gern unterstützen, diesen Tag so schön wie möglich werden zu lassen. Dafür suchen wir für folgende Einsatzgebiete Helfer:innen:

Stage

Hier brauchen wir Menschen, die mit dem Anstöpseln von digitalen Endgeräten an Beamer-Kabel vertraut sind und im Zweifel auch die üblichen Lösungen kennen, wenn etwas nicht sofort klappt. Zudem bist du Ansprechpartner:in für alle, die gleich auf die Bühne gehen.

Kamera

Da wir alles streamen, brauchen wir auch Menschen, die die Kamera halten. Die Kameras stehen zwar auf Kamerhaltern, aber irgendwer muss darauf achten, dass auch tatsächlich das aufgezeichnet wird, was aufgezeichnet werden soll: die Bühne.

Einlass

Die Volksbühne übernimmt den Einlass für alle, die ein Ticket haben oder ein Ticket kaufen. Wer über die Gästeliste reinkommt, geht zum Gästelisteneinlass und wird dort vielleicht von dir begrüßt. Der Name wird auf der Liste abgehakt, das Bändchen für Gäste wird übergeben. Du bist damit auch erste:r Ansprechpartner:in für die Gäste.

Backstage

Im Backstagebereich halten sich Speaker:innen, die helfenden Hände und ab und zu auch wer von netzpolitik.org auf. Du achtest darauf, dass Getränke vorhanden sind, dass nichts Schlimmes passiert, kennst alle Ansprechpartner:innen vor Ort und hast Spaß daran, dafür zu sorgen, dass Leute einen entspannten, angenehmen Aufenthalt haben.

Backstage Einlass

Der Einlass zum Backstagebereich unterliegt einer Einlasskontrolle, bei der du einfach prüfst, ob das richtige Bändchen dafür vorhanden ist.

Springer:in

Wenn irgendwer irgendwo ausfällt, bist du da, um einzuspringen. Ansonsten schaust du, dass alle helfenden Hände mit Getränken in ihrer Schicht versorgt sind und dass Menschen in ihrer Schicht die Toilette besuchen können. Du bist auch die Kontaktstelle zwischen den helfenden Händen und der Veranstaltungsleitung, falls mal etwas Unerwartetes passiert.

Aufbau- und Abbau

Bevor alles beginnt, muss aufgebaut werden. Das heißt: Hinweisschilder anbringen, den Merch-Stand aufbauen, die Videoecke aufbauen und so weiter. All das muss am Abend auch wieder abegbaut werden. Hier kommst du vielleicht ins Spiel.

Infos zu allen Schichten

Die Schichten haben eine Länge von durchschnittlich 4 h - 4,5 h. Die Aufbauschicht beginnt schon um voraussichtlich 8 Uhr. Die meisten anderen Schichten beginnen um 10:30 Uhr. Die letzte Schicht endet ca. um 0:30 Uhr.

Pro angefangene Stunde bekommst du 10 €, die Bezahlung erfolgt auf Rechnung.

Natürlich ist der gesamte Eintritt zur Konferenz und zur Party im Mensch Meier frei und du bekommst kostenfrei Getränke und unseren immerwährenden Dank!

Wenn du dabei sein möchtest, schreib einfach kurz eine Mail an konferenz@netzpolitik.org mit dem favorisierten Einsatzgebiet und ein, zwei Sätzen zu dir mit dem Betreff "helfendehand 15np".