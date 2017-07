Wir haben den Vorverkauf für unsere vierte „Das ist Netzpolitik!“-Konferenz gestartet. Tickets gibt es zu verschiedenen Preisen bei unserem Ticketpartner Pretix.

Ermäßigte Tickets gibt es zum Preis von 10 Euro (Nachweis bei Einlass). Das Standard-Ticket kostet 20 Euro. Wer sein Ticket über eine Firma oder Organisation abrechnen kann und 50 Euro gerechtfertigt findet, kann gerne auch ein Professionell-Ticket für 50 Euro kaufen. Wer ein Ticket erwerben und gleichzeitig unsere Arbeit unterstützen will, kann dies gerne ein Supporter-Ticket für 250 Euro oder ein Massive Supporter-Ticket für 500 Euro kaufen.

Pretix ist datenschutzfreundlicher im Vergleich zu anderen Ticketsystemen. Trotzdem fallen Daten an, wenn man z.B. über Paypal oder per Kreditkarte zahlen möchte. Wir bieten auch Tickets zum anonymen Bezahlen vor Ort an.

Bei Rückfragen helfen wir gern unter konferenz (at) netzpolitik (dot) org.

_____

We started the sale of tickets for our fourth „Das ist Netzpolitik!“-conference. You can buy different tickets at our ticket partner’s website Pretix.

Ticket prices start with 10 Euro for digital rights activists as well as for people eligible for a discount – pupils, students, receiver of unemployment benefits (proof of evidence at the entry). Standard tickets are offered for 20 Euro. Professional tickets for members of organizations are offered for 50 Euro. Supporter tickets are offered to people who want to get a ticket and support the work of netzpolitik.org, whether for 250 or 500 Euro.

Pretix is an alternative ticketing systems with better data protection settings. But still, paying by Paypall or credit card implies the collection and transfer of your data. Therefore, we will continue to offer tickets in cash on the day, without prior registration.

For further questions or requests, please contact konferenz (at) netzpolitik (dot) org.