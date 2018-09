Your shopping cart is empty

Der Künstler Aram Bartholl zeigt seine Arbeiten und Projekte aus den letzten Jahren, die sich mit Privatsphäre, Netzsicherheit und der Kommerzialisierung des Netzes beschäftigen. Darunter Installationen, Workshops und Performances. Auch im öffentlichen Raum untersucht er die unterschiedlichen Entwicklungen der Digitalisierung und deren gesellschaftlichen Auswirkungen.



ARAM BARTHOLLs Werk bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Internet, Kultur und Realität. Die vielfältigen Kommunikationskanäle sind selbstverständlich geworden, doch wie beeinflussen uns diese? Gemäß des Paradigmenwechsels der Medienforschung fragt Bartholl nicht nur, was der Mensch mit den Medien macht, sondern auch in wie weit die Medien den Menschen verändern. Das Spannungsverhältnis von öffentlich und privat, online und offline, von Technologieverliebtheit und Alltagsleben liegt im Kern seines Schaffens.

arambartholl.de



